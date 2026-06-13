केरल : पिनाराई विजयन के बदले तेवर, आलोचनाओं और राजनीतिक दबाव के बीच जनता से बढ़ा रहे संपर्क

तिरुवनंतपुरम, 13 जून (आईएएनएस)। एक दशक तक केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर पिनाराई विजयन के काम करने का तरीका अधिकार जताने वाला, दूरी बनाए रखने वाला और लोगों के बीच बहुत सोच-समझकर पेश आने वाला रहा। लेकिन हाल की घटनाओं से इस अनुभवी नेता के हाव-भाव में साफ बदलाव नजर आ रहा है।

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2016 में पद संभालने के कुछ ही समय बाद विजयन ने कैबिनेट की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग बंद कर दी, जो केरल की राजनीति में कई दशकों से चली आ रही एक परंपरा थी।

उन्होंने साफ कर दिया कि वह अपनी शर्तों पर मीडिया से बात करेंगे, न कि पत्रकारों की मांगों के अनुसार। लंबे समय तक मुख्यमंत्री प्रेस से दूरी बनाए रहे और शायद ही कभी खुलकर बातचीत करते थे।

अपने पहले कार्यकाल में, जब 2017 में ओखी तूफान की लहरों ने राज्य की राजधानी के तटीय इलाके को प्रभावित किया, तो वह कई दिनों बाद वहां पहुंचे और देर से आने के कारण स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करने के बाद उन्हें जल्दबाजी में वहां से निकलना पड़ा।

अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान, आलोचकों ने बार-बार उन पर लोगों की पहुंच से दूर होने का आरोप लगाया, खासकर उन मौकों पर जब जनता की सहानुभूति की उम्मीद थी।

कई त्रासदियों के समय उनकी अनुपस्थिति आलोचना का एक लगातार मुद्दा बनी रही।

हालांकि, विधानसभा चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) को बड़ा झटका लगने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में भारी बदलाव आया।

इस हार के बाद न केवल उनके सहयोगियों ने बल्कि सीपीआईएम के भीतर के कुछ वर्गों ने भी आलोचना शुरू कर दी; वहां शासन करने के तरीके और प्रशासन के प्रति बढ़ते अहंकार की धारणा पर सवाल उठाए गए।

केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके परिवार से जुड़े मामलों की जांच तेज करने और उनकी बेटी से पूछताछ जैसे कदमों के बाद दबाव और बढ़ गया।

विजयन के आसपास का राजनीतिक माहौल काफी चुनौतीपूर्ण हो गया, और कुछ हलकों में तो यह सवाल भी उठने लगा कि क्या उन्हें प्रमुख नेतृत्व की भूमिका में बने रहना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि में, विजयन के सार्वजनिक रूप से सामने आने के तरीके में हालिया बदलाव ने सबका ध्यान खींचा है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, विजयन को जंगली जानवर के हमले में मारे गए व्यक्ति के परिवार से मिलते हुए देखा गया; यह पहल अतीत में ऐसी ही त्रासदियों के दौरान उनके दूरी बनाए रखने की आलोचना के बिल्कुल विपरीत थी।

एक और बदलाव कोझिकोड में देखने को मिला, जब शनिवार सुबह विजयन अचानक मीडिया के सामने आए।

यह बातचीत न केवल इसलिए खास थी कि उन्होंने बात की, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने किस तरह से बात की।

मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जानी-पहचानी छवि, जिसमें वह बयान देकर चले जाते थे, यहां गायब दिखी।

उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर बदलाव था; वह अधिक संयमित, धैर्यवान और कम टकराव वाले अंदाज में दिखे। पिछले दशक में मीडिया के सामने आने पर वे अक्सर अचानक चले जाते थे, लेकिन इस बार वे बातचीत के दौरान वहां बने रहे।

यह बदलाव हमेशा के लिए है या बदलती राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

लेकिन लोगों की सोच में बदलाव साफ दिख रहा है; जो नेता कभी लोगों की नजरों से दूर रहते थे, वे अब लोगों से फिर से जुड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। साथ ही, यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह कोशिश थोड़ी देर से हो रही है क्योंकि उनके अपने शहर कन्नूर में भी हालात बहुत बदल चुके हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम