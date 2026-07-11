केरल: पलक्कड़ में सोने की दो नथ के लिए महिला की हत्या

पलक्कड़, 11 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के पलक्कड़ स्थित कोझिनजामपारा से एक 66 वर्षीय महिला के लापता होने के मामले में एक भयानक हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस का आरोप है कि दो स्थानीय युवकों ने महिला की हत्या कर दी, उसके शव को जला दिया और बाद में दफना दिया। युवकों ने महिला को इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि उसने सोने की दो नथ पहनी हुई थीं।
अट्टायमपथी की रहने वाली पीड़िता सरसाम्मल 10 जून से लापता थीं।
कई सप्ताह की जांच के बाद कोझिनजामपारा पुलिस ने मामले को सुलझा लिया और एक स्थानीय युवक को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर इस भयानक अपराध को कबूल कर लिया, जिससे जांच स्वयंसेवकों को घटनाओं का पता लगाने में मदद मिली।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने एक 17 साल के लड़के (जिसे भी हिरासत में लिया गया है) की मदद से महिला के घर में घुसकर उसके गहने चुराने की कोशिश की।
जब सरसाम्मल ने विरोध किया तो कथित तौर पर उन पर हमला किया गया और हथियार से कई बार वार किया गया, जिसके बाद उनकी सोने की दो नाथ (नाक की कील) लूट ली गई।
जांच स्वयंसेवकों ने बताया कि इसके बाद दोनों ने अपराध के सभी सबूत मिटाने की कोशिश की।
कथित तौर पर सरसाम्मल के शव को घर में रखे एक ड्रम में आग लगा दी गई। शव के आंशिक रूप से जलने के बाद, उसे वहां से ले जाकर दफना दिया गया।
पुलिस ने कहा कि मुख्य आरोपी का कबूलनामा अपराध का खुलासा करने और अहम सबूत बरामद करने में ठोस साबित हुआ।
घटनाक्रम और नाबालिग की भूमिका की पुष्टि वैज्ञानिक सबूतों और फोरेंसिक जांच के जरिए की जा रही है।
जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या हत्या पहले से सोची-समझी साजिश थी या पीड़ितों के विरोध करने पर लूटपाट हत्या में बदल गई।
चोरी हुए गहनों और हमले में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार सहित अन्य सबूतों का पता लगाया जा रहा है।
गहनों के दो छोटे गुटों के लिए किए गए इस बेहद क्रूर अपराध ने कोझिनजामपारा और आसपास के इलाकों के लोगों को स्तब्ध कर दिया है।
पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है और मामले में और सबूत मिलने पर अतिरिक्त आरोप भी लगाए जा सकते हैं।