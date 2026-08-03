केरल: मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर राजनीतिक विवाद, विपक्ष ने साधा निशाना

तिरुवनंतपुरम, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की ओर से निजी यात्रा के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर के कथित इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष की ओर से उन पर निशाना साधा गया है जबकि सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से इसे सामान्य यात्रा बताया गया है।

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जिस तरह से राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ, उससे यही लग रहा है कि केरल की राजनीति को अपना नया हीरो मिल गया है, हेलीकॉप्टर। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हेलीकॉप्टर केरल की राजनीतिक दुनिया में नए हैं; इसके ठीक उलट, सरकार की महीने की हेलीकॉप्टर लीज खुद पिनाराई विजयन सरकार (2016-2026) के दस साल के राज में शुरू की गई थी, जिसका मकसद प्राकृतिक आपदाओं, माओवादी विरोधी ऑपरेशन और दूसरी इमरजेंसी के दौरान तेजी से जवाब देना था।

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की कोच्चि की हेलीकॉप्टर यात्रा पर हुए ताजा विवाद ने एक बार फिर केरल की पुरानी राजनीतिक परंपरा को सामने ला दिया है, जिसका तर्क अक्सर पार्टी के हिसाब से बदलता रहता है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का दौरा एक आधिकारिक दौरा था, जिसके दौरान उन्होंने अस्पताल में अपने बीमार ससुर से भी मुलाकात की।

हालांकि, सीपीआई(एम) ने सवाल उठाया है कि क्या इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बने हेलीकॉप्टर को इन हालात में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, खासकर ऐसे समय में जब केरल का बड़ा हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा है।

इसको लेकर सोशल मीडिया पर दोनों तरफ के पोस्ट की बाढ़ आ गई है, कई लोग याद कर रहे हैं कि यह पिनाराई विजयन सरकार थी, जिसने उस समय के विपक्ष की कड़ी आलोचना के बावजूद सबसे पहले लीज पर हेलीकॉप्टर लेने का फैसला किया था। वही हेलीकॉप्टर, जिसे लेफ्ट के समय में एक प्रशासनिक जरूरत के तौर पर डिफेंड किया गया था, आज सीपीआई(एम) इकोसिस्टम में कई लोग नए प्रशासन के तहत सरकारी ज्यादती के उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं।

हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर जिस तरह से राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ, उससे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का बयान याद आ गया। उन्होंने बयान दिया था, "केरल में मुद्दा अक्सर यह नहीं होता कि क्या किया जा रहा है बल्कि यह होता है कि कौन कर रहा है।" ओमान चांडी अक्सर कहते थे कि आपत्ति नीति को लेकर कम ही होती है बल्कि उसे लागू करने वाले को लेकर होती है। आज, हेलीकॉप्टर भी उस लिस्ट में शामिल होता दिख रहा है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम