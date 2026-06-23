केरल में ड्रग्स की समस्या पंजाब से आगे निकल रही है : गृह मंत्री चेन्निथला

तिरुवनंतपुरम, 23 जून (आईएएनएस)। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि 'ऑपरेशन तूफान' के जरिए ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 2,954 मामले दर्ज किए गए हैं और 3,176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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मंत्री ने कहा कि सरकार इस अभियान को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक जनांदोलन बनाना चाहती है और इसके लिए उसने मशहूर हस्तियों को इस लड़ाई में शामिल करके बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने का अभियान शुरू किया है।

इस पहल के तहत, चेन्निथला खुद फिल्म स्टार्स, सामाजिक और कम्युनिटी लीडर्स, चर्च के प्रमुखों और अन्य जानी-मानी हस्तियों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें 'तूफान वॉरियर्स' के तौर पर शामिल कर रहे हैं ताकि पूरे राज्य में जागरूकता फैलाई जा सके और अभियान को मजबूत किया जा सके।

अब तक 'तूफान वॉरियर्स' में सुपरस्टार मोहनलाल, दिग्गज कलाकार मधु और मशहूर फिल्म हस्ती श्रीकुमारन थम्पी जैसे कई लोग शामिल हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के व्यापार के खिलाफ ज्यादा असरदार कार्रवाई के लिए केरल के सभी 84 पुलिस सब-डिविजनों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें भी तैनात की गई हैं। चेन्निथला ने चेतावनी दी कि केरल में ड्रग्स की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है और राज्य में एक ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है, जहां नशीले पदार्थों का प्रसार पंजाब से भी आगे निकल गया है।

उन्होंने कहा कि हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि केरल एक ही दिन में ड्रग-फ्री बन सकता है। इसके लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। सिर्फ एकजुट होकर लड़ने से ही इस समस्या को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि इस अभियान को समाज के अलग-अलग वर्गों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक और सामुदायिक संगठनों की भागीदारी बहुत जरूरी है। दूसरे राज्यों से केरल में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

इस समस्या के बढ़ते दायरे पर जोर देते हुए चेन्निथला ने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन अब समाज के किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं रह गया है। नशा करने वालों में लड़कियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कई जगहों पर यह मामला तब सामने आता है, जब बैग की तलाशी ली जाती है।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम