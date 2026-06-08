केरल में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर तीन जिलों में रेड अलर्ट जारी

तिरुवनंतपुरम, 8 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और उत्तरी केरल के तीन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते केरल में लगातार सतर्कता बरती जा रही है।

Read More

सोमवार को राज्य के कई हिस्सों से मौसम की अनियमितताओं के कारण इमारतों, घरों और संपत्तियों को हुए नुकसान की खबरें आई हैं।

मंगलवार को कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जहां आईएमडी ने अगले 24 घंटों में 204.4 मिमी से अधिक अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने 8 जून को कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड तथा 9 जून को मलप्पुरम और वायनाड के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई थी।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) 24 घंटे में 115.6 मिमी से 204.4 मिमी तक की बारिश को बहुत भारी बारिश की श्रेणी में रखता है।

पिछले पांच दिनों से कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 जून को अलर्ट में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम और वायनाड शामिल हैं।

9 जून को पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ येलो अलर्ट के तहत हैं। 10 और 11 जून को मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड अलर्ट पर रहेंगे।

12 जून को एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में अलग-अलग भारी बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि मौजूदा मौसम की स्थिति भारी बारिश के साथ तूफान ला सकती है, साथ ही छोटी अवधि में अचानक तीव्र बारिश की भी संभावना है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक भारी बारिश से अचानक बाढ़, भूस्खलन और कीचड़ का भूस्खलन हो सकता है।

भारी बारिश जारी रहने पर शहरी क्षेत्रों और निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है।

मौसम की स्थिति में तेजी से बदलाव की संभावना को देखते हुए, जनता और सरकारी एजेंसियों को सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

एमएस/