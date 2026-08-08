केरल: कोच्चि में सीएम सतीशन ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से की मुलाकात

कोच्चि, 8 अगस्त (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने शनिवार को कोच्चि में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस बैठक में केरल के मुख्य सचिव और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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बैठक के दौरान केरल और अमेरिका के बीच आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। खास तौर पर उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, निवेश और समुद्री विकास जैसे क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने केरल और अमेरिका के विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के बीच बेहतर साझेदारी की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इसमें संयुक्त शोध परियोजनाएं, शैक्षणिक आदान-प्रदान और नवाचार साझेदारियां शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा की।

अमेरिकी राजदूत ने बताया कि यह उनकी केरल की पहली यात्रा है। उन्होंने कहा कि वह राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में इसकी अपार संभावनाओं से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की अच्छी संभावना है, विशेष रूप से वेलनेस और आयुर्वेद पर्यटन के क्षेत्र में।

राजदूत ने 'सिस्टर सिटीज' की अवधारणा का भी उल्लेख किया और सुझाव दिया कि केरल और अमेरिका के शहरों के बीच इस तरह की साझेदारियों की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। इससे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए केरल की बढ़ती संभावनाओं पर भी जोर दिया, खासकर बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट आधारित विकास के क्षेत्रों में। इस दौरान विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह से जुड़ी संभावनाओं पर चर्चा हुई। इनमें समुद्री लॉजिस्टिक्स, जहाज निर्माण और मरम्मत, ग्रीन बंकरिंग तथा संबंधित उद्योग शामिल हैं।

राजदूत ने कहा कि वह अमेरिकी कंपनियों और केरल के बीच अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह राज्य में उपलब्ध निवेश अवसरों से अधिक अमेरिकी व्यवसायों को जोड़ने के प्रयास करेंगे। उनके अनुसार, इससे निवेश बढ़ेगा और केरल तथा अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

बैठक में अमेरिका में रहने वाले मलयाली समुदाय और वहां के व्यावसायिक नेटवर्क के साथ संबंधों को और गहरा करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने अमेरिका में एक 'इन्वेस्ट डेस्क' स्थापित करने की संभावना पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य निवेश संबंधी पूछताछ को सुगम बनाना, संभावित निवेशकों और कंपनियों को केरल में उपलब्ध अवसरों से जोड़ना तथा मलयाली प्रवासी समुदाय और व्यापक अमेरिकी कारोबारी जगत के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा।

बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने केरल और अमेरिका के बीच आपसी लाभ वाले सहयोग के अवसरों को आगे बढ़ाने और भविष्य में भी करीबी संपर्क बनाए रखने की इच्छा जताई।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी