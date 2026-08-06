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केरल : ईडी टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने सीपीआईएम के कई नेताओं को भेजा नोटिस

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 06, 2026, 08:34 AM
केरल : ईडी टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने सीपीआईएम के कई नेताओं को भेजा नोटिस

तिरुवनंतपुरम, 6 अगस्त (आईएएनएस)। केरल में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन के घर पर तलाशी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की केरल पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब कई सीनियर सीपीआई (एम) नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनमें राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन, राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास और विधायक वी. जॉय शामिल हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कई पूर्व विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह जांच उस हिंसा के बारे में है जो ईडी अधिकारियों के तलाशी पूरी करने और परिसर से निकलने की कोशिश करने के बाद भड़की थी। जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या इसके पीछे कोई पहले से रची गई साजिश थी?

ईडी की टीम विवादास्पद सीएमआरएल-एक्सालॉजिक वित्तीय लेनदेन मामले के सिलसिले में विजयन की बेटी वीना से पूछताछ करने आई थी। जब अधिकारी कार्रवाई के बाद वहां से निकल रहे थे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और आपराधिक जांच शुरू हुई। इस घटना के सिलसिले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

हालांकि मई के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तारी के बाद पिछले कुछ दिनों में केरल हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी है, लेकिन पुलिस की जांच जारी है और अब इसका फोकस असल हमले से हटकर किसी बड़ी साजिश की संभावना पर केंद्रित हो गया है।

जांच करने वाले यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह हमला अचानक हुआ था या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले से ही इस इरादे से इकट्ठा किया गया था कि तलाशी पूरी होने के बाद केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को रोका जाए या उन पर हमला किया जाए।

जांच के अगले चरण में गुरुवार को पांच युवा नेताओं से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की योजना है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उन सभी से पूछताछ अगले तीन हफ्तों में पूरी कर ली जाए।

सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ अहम है, क्योंकि जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घटना से पहले कोई निर्देश दिए गए थे या फिर जिस भीड़ ने कथित तौर पर हमला किया, उसे सुनियोजित तरीके से इकट्ठा किया गया था।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी