केरल: ईडी ने खोला पिनाराई विजयन की बेटी का लॉकर, पूर्व सीएम बोले- छिपाने जैसा कुछ नहीं

तिरुवनंतपुरम, 19 जून (आईएएनएस)। केरल में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को सीएमआरएल-एक्सलॉजिक वित्तीय लेनदेन मामले के संबंध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी बेटी वीना विजयन के बैंक लॉकर को खोलने और जांच करने के बारे में मीडिया के सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छिपाने जैसा कुछ नहीं है।
ईडी की जांच के बारे में पूछे जाने पर विजयन ने मीडिया से कहा कि हां, वे हाल ही में घर भी आए थे। इसलिए आप अपना कैमरा लेकर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें क्या है। कृपया जाकर जांच करें।
सीआरपीएफ कर्मियों के साथ ईडी की टीम तिरुवनंतपुरम के एमजी रोड स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा पहुंची और वीना के लॉकर की जांच की।
जांच लगभग तीन घंटे तक चली, जिसके बाद ईडी के अधिकारी बैंक से चले गए। वीना भी जांच के बाद चली गईं।
लॉकर की यह जांच वीना के कोच्चि में ईडी के समक्ष पेश होने और कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीना की कंपनी एक्सालॉजिक के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है।
ईडी सीएमआरएल द्वारा एक्सालॉजिक को किए गए भुगतानों से संबंधित वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। जांचकर्ता कथित रूप से प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति, प्राप्त धन के उपयोग और संबंधित वित्तीय लेनदेन के बारे में स्पष्टता प्राप्त करना चाहते हैं।
पूछताछ के दौरान, वीना ने कहा कि उन्होंने सीएमआरएल को सॉफ्टवेयर संबंधी सेवाएं और मार्गदर्शन प्रदान किया था और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ सीधे बातचीत हुई थी।
हालांकि, ईडी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की जांच के निष्कर्षों के आधार पर यह पता लगा रही है कि क्या भुगतान उन सेवाओं के लिए किए गए थे जो वास्तव में प्रदान नहीं की गई थीं।
एजेंसी धन के प्रवाह और उपयोग की भी जांच कर रही है, जिसमें वीना और एक्सालॉजिक द्वारा सीएमआरएल से प्राप्त राशि और सीएमआरएल की सहायक कंपनी ईआईसीएलपीएल द्वारा वीना की कंपनी को दिए गए ऋण से संबंधित लेनदेन शामिल हैं।
सूत्रों ने संकेत दिया कि ईडी पूछताछ के पहले दौर में दिए गए कुछ जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी और मामले से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेजों की जांच के बाद वीना को फिर से तलब कर सकती है।
एसएफआईओ के आरोप पत्र के साथ संलग्न सहायक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ईडी को जांच में और तेजी आने की उम्मीद है।
एजेंसी ने सीएमआरएल के संयुक्त प्रबंध निदेशक शरण कार्था, निदेशक जया कार्था और शिबी कार्था सहित कई अधिकारियों से पूछताछ की है।
सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामला केरल में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्ष वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं का आरोप लगा रहा है, जबकि विजयन और उनकी सीपीआई-एम पार्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है।