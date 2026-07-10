केरल : चुनावी हार के बाद सीपीआई-एम में बढ़ी अंदरूनी कलह, सेंट्रल कमेटी की बैठक पर सभी की नजरें

तिरुवनंतपुरम, 10 जुलाई (आईएएनएस)। केरल में सीपीआई-एम लंबे समय से अपने कड़े अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी पर गर्व करती रही है। लेकिन, अभी असहमति का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन देख रही है जो आम बात नहीं है। पार्टी की सेंट्रल कमेटी शनिवार को विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रही है। इस हार के कारण राज्य में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का एक दशक लंबा शासन खत्म हो गया।

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इसी बीच ताजा मामला कन्नूर से आया, जो सीपीआई-एम की विचारधारा का गढ़ है, जहां एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाली आईएएस ऑफिसर दिव्या एस. अय्यर के ट्रांसफर को लेकर मतभेदों ने आपसी तालमेल की साफ कमी को सामने ला दिया है।

जबकि लीडरशिप के एक हिस्से ने उनके ट्रांसफर के हालात पर सवाल उठाए, सीनियर नेताओं ई.पी. जयराजन, पी.के. श्रीमती और के.के. शैलजा ने इस विवाद को सबके सामने खारिज कर दिया और कहा कि जब भी कोई नई सरकार बनती है तो ऐसे ट्रांसफर आम बात हैं।

सीनियर नेताओं के अलग-अलग नजरिए अपनाने का यह अनोखा मामला ज्यादा राजनीतिक अहमियत रखता है क्योंकि यह केरल में पार्टी को दशकों में मिले सबसे बुरे चुनावी झटके के ठीक बाद हुआ है।

इस घटनाक्रम में, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और विधायक वी. जॉय ने शुक्रवार को पार्टी की कैपिटल डिस्ट्रिक्ट यूनिट के अंदर मतभेदों की खबरों को कम करने की कोशिश की और कहा कि वहां लीडरशिप के बीच कोई मतभेद नहीं है।

हालांकि, उनके स्पष्टीकरण से उन अटकलों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है कि नाराजगी उससे कहीं ज्यादा गहरी है, जितना लीडरशिप मानना ​​चाहती है।

शनिवार से शुरू होने वाली सेंट्रल कमेटी की बातचीत में लगभग पूरी तरह से चुनावी हार के कारणों और केरल में पार्टी के लिए आगे की राह पर फोकस रहने की उम्मीद है।

हार के तुरंत बाद, सीपीआई-एम के जनरल सेक्रेटरी एम.ए. बेबी ने पार्टी मेंबर्स से कहा था कि वे ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू मीटिंग्स के दौरान खुलकर बोलें और बिना किसी डर या झिझक के अपनी आलोचना लीडरशिप के सामने रखें।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उन मीटिंग्स में हाल के दिनों की सबसे तीखी आलोचना हुई, जिसमें कई नेताओं ने खुले तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और स्टेट सेक्रेटरी एमवी. गोविंदन के कामकाज पर सवाल उठाए।

फिर भी, साफ बातचीत के बावजूद, सेंट्रल लीडरशिप ने विजयन और गोविंदन दोनों पर पूरा भरोसा बनाए रखा।

कन्नूर में हो रहे डेवलपमेंट ने अब नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या चुनावी हार से ऑर्गेनाइजेशन को लगे घाव सच में भर गए हैं।

एक ऐसी पार्टी के लिए जिसने बंद दरवाजों के पीछे मतभेद सुलझाए हैं, सीनियर लीडर्स के बीच पब्लिक में मतभेदों का सामने आना एक बड़ा बदलाव दिखाता है।

जैसे ही सेंट्रल कमेटी अपनी बातचीत शुरू करेगी, लीडरशिप के सामने चुनौती ऑर्गेनाइजेशनल एकजुटता को वापस लाने के साथ-साथ पार्टी के पॉलिटिकल रिवाइवल की रूपरेखा तैयार करने की भी होगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम