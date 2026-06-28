कोरबा में जिला पंचायत सदस्य रज्जाक अली के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भाजपा नेता पर हमले के बाद कार्रवाई तेज

कोरबा, 28 जून (आईएएनएस)। भाजपा नेता शिवबालक सिंह तोमर पर हुए जानलेवा हमले और हत्या के प्रयास के मामले के मुख्य आरोपी जिला पंचायत सदस्य रज्जाक अली के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है।

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कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ नगर निगम प्रशासन ने रविवार को अली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की।

जानकारी के अनुसार, सीतामणी मुख्य मार्ग पर रेत घाट के सामने रज्जाक अली द्वारा दो मंजिला भवन का निर्माण कराया गया था। नगर निगम ने भवन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, जिसमें निर्माण को कथित तौर पर अवैध पाया गया। इसके बाद रविवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू की।

कार्रवाई शुरू करने से पहले भवन के अंदर रखा सामान सुरक्षित बाहर निकलवाया गया। पूरे अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। लोगों ने पूरी कार्रवाई को करीब से देखा।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब रज्जाक अली पर भाजपा नेता शिवबालक सिंह तोमर पर जानलेवा हमला करने और हत्या के प्रयास का आरोप है। इस मामले में पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई भी लगातार जारी है।

फिलहाल, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई और हमले के मामले में पुलिस की जांच दोनों समानांतर रूप से जारी हैं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भाजपा नेता और पूर्व बालको मंडल अध्यक्ष शिवबालक सिंह तोमर पर इसी साल जून महीने में जानलेवा हमला हुआ था। जानकारी के मुताबिक, शिवबालक सिंह तोमर अपने भतीजे से मिलने जेल जा रहे थे। रास्ते में जिला पंचायत सदस्य रज्जाक अली ने उन्हें रोककर उनके भतीजे से दूर रहने और उसका साथ न देने की हिदायत दी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस