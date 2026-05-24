कपूरथला केंद्रीय जेल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह काबू में है : एसएसपी गौरव तूरा

कपूरथला: कपूरथला केंद्रीय जेल में शनिवार रात करीब 9:30 बजे कैदियों के बीच हुए झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया। कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा ने एक वीडियो संदेश जारी कर पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि जेल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह काबू में है।

एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल को जेल भेजा गया। जेल प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर तुरंत कार्रवाई की गई। कुछ कैदी जेल की छत पर चढ़ गए थे, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे अभियान के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई और न ही कोई कैदी जेल से फरार हो पाया।

उन्होंने कहा, "जेल प्रशासन के साथ मिलकर हमने कानून-व्यवस्था की स्थिति को काबू में किया। छत पर चढ़े कैदियों को नीचे उतारने में सफलता मिली। कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ और कोई कैदी भाग नहीं पाया।"

एसएसपी गौरव तूरा ने आगे बताया कि यह घटना केवल जेल के ब्लॉक नंबर-4 तक सीमित थी। इससे पहले ब्लॉक नंबर-4 में कैदियों के बीच आपसी झड़प हुई थी। इस दौरान तीन कैदी घायल हुए, जिनका इलाज कराया जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा कैदियों की गिनती लगातार की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कैदी जेल परिसर में सुरक्षित हैं। जेल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

एसएसपी ने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जेल प्रशासन तथा पुलिस संयुक्त रूप से निगरानी रख रहे हैं।

कपूरथला केंद्रीय जेल में शनिवार शाम कैदियों के दो गुटों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गया। कुछ कैदियों ने उत्तेजना में छत पर चढ़कर हंगामा किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को सतर्क होकर कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया के चलते स्थिति बिगड़ने से पहले ही नियंत्रित कर ली गई।

--आईएएनएस

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