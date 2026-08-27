कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलटों की मौत

कानपुर, 27 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के किनारे स्थित एक खेत में गुरुवार को दो इंजन वाला प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाएं और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दुर्घटना के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले संभवतः नियंत्रण खो बैठा था।

कानपुर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने पायलट और सह-पायलट दोनों की मौत की पुष्टि की। पुलिस और बचाव दल ने दुर्घटनास्थल को घेर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, पायलट सचिन गुजरात के निवासी थे और उनके पास 3,000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। सह-पायलट अभिषेक पुजारी कर्नाटक के रहने वाले थे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

अधिकारियों के मुताबिक, चार सीटों वाला दो इंजन का टेकनम प्रशिक्षण विमान सुबह करीब 11:50 बजे ग्वालटोली थाना क्षेत्र के नत्थापुरवा गांव स्थित गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

घटना की जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को दे दी गई है और उसकी टीम जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचने की संभावना है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

जांच जारी है और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

गौरतलब है कि हाल के महीनों में प्रशिक्षण विमानों से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं। जून में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक दो सीटों वाला प्रशिक्षण विमान खेत में गिर गया था, जिसमें महिला पायलट मामूली रूप से घायल हुई थीं। वहीं मई में महाराष्ट्र के बारामती के पास गोजुबावी गांव के निकट रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी के एक प्रशिक्षण विमान की हार्ड लैंडिंग हुई थी।

--आईएएनएस

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