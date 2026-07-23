कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी के निलंबन पर दिलीप घोष का हमला, बोले-टीएमसी में बढ़ रही गुटबाजी

कोलकाता, 23 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने गुरुवार को तृणमूल नेता कुणाल घोष को विधानसभा से और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के संसद से निलंबन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी में अनुशासन की कमी दिखाई दे रही है और पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ रही है।

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कुणाल घोष के विधानसभा से निलंबन पर दिलीप घोष ने कहा कि वह खुद को एक बड़े नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल घोष पहली बार विधायक बनकर आए हैं और जिस गुट का वह नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे कोई बड़ा समर्थन नहीं है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि वह अकेले ही एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

दिलीप घोष ने कहा कि विधानसभा किसी भी पार्टी की आंतरिक लड़ाई या गुटबाजी का मंच नहीं है। सदन की गरिमा बनाए रखना जरूरी है और अगर कोई सदस्य बार-बार कार्यवाही में बाधा डालता है तो अध्यक्ष की ओर से कार्रवाई करना सही कदम है। उन्होंने कहा कि कुणाल घोष के निलंबन का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि वह लगातार सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे थे।

वहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के संसद से निलंबन को लेकर दिलीप घोष ने कहा कि कल्याण बनर्जी का यह व्यवहार कोई नई बात नहीं है, बल्कि लंबे समय से उनका यही रवैया रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी पहले भी अपनी ही पार्टी के नेताओं और सांसदों के साथ विवादों में रहे हैं। महिला सांसदों के साथ उनके व्यवहार को लेकर भी कई बार शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद कार्रवाई होना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कई नेता अब अपना आपा खो रहे हैं, क्योंकि पार्टी के सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है।

21 जुलाई के कार्यक्रम के दौरान कल्याण बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उंगली दिखाकर बात करने के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि यह उनका पुराना व्यवहार है। संसद में भी कई बार उनके आचरण को लेकर सवाल उठ चुके हैं। इस तरह का व्यवहार किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर क्या विवाद चल रहा है, यह टीएमसी का आंतरिक मामला है और उसे खुद संभालना चाहिए, लेकिन सांसद और विधायक के रूप में चुने गए नेताओं को अपनी जिम्मेदारी और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जनता ने उन्हें काम करने के लिए चुना है, इसलिए उन्हें जनहित के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

टीएमसी के चुनाव चिह्न और संगठन की स्थिति को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी दिलीप घोष ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पार्टी इस समय भ्रम की स्थिति में है। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि भविष्य में किस दिशा में जाना है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी