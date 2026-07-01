कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर विपक्षी दलों ने साधा निशाना, कहा- ‘यह पब्लिक है सब जानती है’

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। जुलाई माह के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई। कमर्शियल एलपीजी के दामों में 183.50 रुपए की कटौती की गई है। यानि कि पहले जितने रूपए में सिलेंडर मिल रहा था, अब वह करीब 184 रुपए सस्ता मिलेगा। विपक्षी दलों ने गैस के दामों में आई कटौती पर तंज कसते हुए कहा कि यह यह पब्लिक है सब जानती है।

Read More

लखनऊ से कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा कि गैस की कटौती कर लगता है कि भाजपा ने जनता पर एहसान कर दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा पहले लोगों के आंखें छीनने का काम करती है और फिर चश्मा दान करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में पहले गैस के दामों में उछाल आता है और बाद में चंद रुपए की कटौती कर मरहम लगाने का काम होता है। अभी भी जो कटौती हुई है वह कमर्शियल एलपीजी पर है। सरकार गैस में चंद रूपए की कटौती कर वाहवाही लूटना चाहती है। लेकिन, महंगाई कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है, खासकर जो कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करते हैं, भले ही भाजपा कितना भी कोशिश करें, जनता सब जानती है।

समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने पर भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं कम किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस की किल्लत होने पर दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन कम नहीं होते। भाजपा सरकार महंगाई बढ़ाती है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है।

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सवाल यह है कि रेट कम करने से पहले गैस उपलब्ध तो कराएं। लोग पहले गैस चाहते हैं। लोगों को गैस तो नहीं मिल रहा है, तो फिर कटौती कैसी? हालांकि, अच्छी बात है कि गैस के दामों में कटौती हुई है।

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वे पहले कीमतें बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि चीजें सस्ती हो गई हैं। देखिए उन्होंने कीमतें कितनी बढ़ा दी हैं और हर जगह महंगाई का क्या हाल है।

राजद के स्थापना दिवस के बारे में मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पार्टी स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। 5 जुलाई को स्थापना दिवस है लेकिन पार्टी ने इसे आज 1 जुलाई को पटना में मुख्य कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया है। इस अवसर पर पटना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे राज्य के सभी जिलों में भी मनाया जा रहा है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम