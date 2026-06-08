कुमारस्वामी ने देवेगौड़ा के राज्यसभा मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा, सुरजेवाला पर साधा निशाना

बेंगलुरु, 8 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को राज्यसभा के लिए मौका न मिलने की खबरों पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों को लेकर यह बात कही और एआईसीसी महासचिव व कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को वसूलीवाला करार दिया।

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कुमारस्वामी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला पर तीखा हमला करते हुए उन पर राजनीतिक पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि जेडी (एस) पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें कांग्रेस के पुराने कामों को याद करना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सुरजेवाला ने उगाही के जरिए कर्नाटक को एटीएम बना दिया है। उन्हें देवेगौड़ा के बारे में बात करने के बजाय अपनी पार्टी और सरकार के अंदरूनी झगड़ों और साजिशों को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि 1997 में कांग्रेस नेताओं ने एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश रची थी, जिसे उन्होंने धोखा बताया और कहा कि कर्नाटक के लोगों ने दशकों तक इस पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कर्नाटक में 2019 की राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि गठबंधन बनाने के बावजूद कांग्रेस ने गठबंधन सरकार गिराकर उनकी पीठ में छुरा घोंपा था।

कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि पार्टी बाहर तो धर्मनिरपेक्षता का दिखावा करती है लेकिन अंदरूनी तौर पर जाति-आधारित और मौकापरस्त राजनीति करती है। उन्होंने तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में कांग्रेस के गठबंधनों की आलोचना की और चुनाव के बाद मौकापरस्ती का आरोप लगाया।

देवेगौड़ा का बचाव करते हुए कुमारस्वामी ने उन्हें एक बड़े राष्ट्रीय नेता और कर्नाटक से एकमात्र प्रधानमंत्री बताया और कहा कि चुनावी फायदे के लिए उनके नाम का राजनीतिकरण करना गलत है।

उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर राजनीतिक मौकापरस्ती और अंदरूनी गुटबाजी का भी आरोप लगाया और उनसे कहा कि वे देवेगौड़ा और जेडी (एस) को निशाना बनाने के बजाय अपनी पार्टी के मुद्दों पर ध्यान दें।

यह बयान कर्नाटक की राजनीति में राज्यसभा नामांकन और गठबंधन की स्थितियों पर चर्चा के बाद जेडी (एस) और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच आया है।

दूसरी ओर, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने सोमवार को बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को राज्यसभा टिकट न देने के भाजपा के कथित फैसले को राज्य की जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ देवेगौड़ा और जेडी (एस) का अपमान है बल्कि पूरे राज्य का अपमान है।

देवगौड़ा को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट न करने के भाजपा लीडरशिप के फैसले पर टिप्पणी करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन ने कई कानूनों को पास कराने के लिए जेडी (एस) का समर्थन लेने के बाद देवगौड़ा के साथ ऐसा धोखा किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह कर्नाटक के लोगों का अपमान है।

उन्होंने कहा कि राज्य की जनता आने वाले दिनों में इसका उचित जवाब देगी और ऐसे कामों के राजनीतिक नतीजे भी सामने आएंगे। वहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को देवगौड़ा को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट न किए जाने की खबरों पर भाजपा और जेडी (एस) लीडरशिप की आलोचना की और इस घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से हैरान करने वाला और आंखें खोलने वाला बताया।

--आईएएनएस

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