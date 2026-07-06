कमरहाटी नगरपालिका विवाद पर भाजपा सख्त, सामिक भट्टाचार्य बोले- कब्जे की राजनीति बर्दाश्त नहीं

कोलकाता, 6 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने सोमवार को उत्तर 24 परगना जिले की कमरहाटी नगरपालिका में हाल ही में हुए घटनाक्रम पर नाराजगी जताई और पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा किसी भी तरह की कब्जे की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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हाल ही में भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी के बड़े भाई सुशांत चटर्जी को कमरहाटी नगरपालिका का चेयरमैन बनाया गया है। इसके बाद राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की।

सोमवार को वह भाजपा के संस्थापक नेताओं में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम कोलकाता के मध्य क्षेत्र स्थित मुरलीधर सेन लेन में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम के बाद उन्होंने पार्टी की हालिया गतिविधियों पर टिप्पणी करते हुए कहा, "जो भी आए, खुद को कोलकाता नगर निगम या बारानगर, कमरहाटी और बिधाननगर जैसी नगरपालिकाओं का पार्षद बना ले और पार्टी चुपचाप उसे स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। कब्जे की राजनीति को किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट भाजपा के प्रदेश महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती को सौंपी जानी होगी। रिपोर्ट सोमवार के अंत तक मांगी गई है।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस का कई स्थानीय निकायों पर नियंत्रण कमजोर हुआ है। 12 जून को कमरहाटी नगरपालिका के चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस पार्षद गोपाल साहा ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया था।

इसके बाद वार्ड संख्या 8 के पार्षद दीपांशु घोषाल, वार्ड संख्या 19 की पार्षद लक्ष्मी विश्वास और वार्ड संख्या 27 के पार्षद श्यामल चक्रवर्ती ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

गोपाल साहा के इस्तीफे के बाद भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी के बड़े भाई और निर्दलीय पार्षद सुशांत चटर्जी का नाम चेयरमैन पद के प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आया था।

पिछले शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस समर्थित पार्षदों के समर्थन से कमरहाटी नगरपालिका के चेयरमैन का चुनाव हुआ। बोर्ड बैठक में मौजूद 27 पार्षदों ने सर्वसम्मति से सुशांत चटर्जी के नाम पर मुहर लगा दी।

इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि कमरहाटी नगरपालिका पर भाजपा का नियंत्रण हो गया है। इसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने सोमवार को सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी जाहिर की।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी