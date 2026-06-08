कुमार शंकर ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। कुमार शंकर ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पद संभाल लिया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड देश की सबसे बड़ी शहरी गैस वितरण कंपनियों में से एक है। कंपनी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 33 जिलों में गैस वितरण नेटवर्क का संचालन करती है और लाखों उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रही है।

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कुमार शंकर ने प्रतिष्ठित बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी से रासायनिक अभियांत्रिकी की पढ़ाई की। उन्हें तेल और गैस क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने गैस प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना और संचालन, पेट्रो रसायन परियोजनाओं के प्रबंधन, रणनीतिक योजना, विपणन और नियामकीय कार्यों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। उन्हें शहरी गैस वितरण क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में आने से पहले वह महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनके नेतृत्व में कंपनी ने उल्लेखनीय प्रगति की। कंपनी की आय, लाभ और घरेलू पाइप गैस कनेक्शन के विस्तार में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिसके कारण यह देश की अग्रणी गैस वितरण कंपनियों में शामिल हुई।

इससे पहले कुमार शंकर ने तीन दशकों तक गैस प्राधिकरण की विभिन्न इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्हें गैस पाइपलाइन शुल्क निर्धारण, खुले उपयोग की व्यवस्था और अन्य नियामकीय विषयों का गहरा अनुभव है।

कुमार शंकर पिछले दो दशकों में देश के प्राकृतिक गैस क्षेत्र में हुए कई महत्वपूर्ण नीतिगत और नियामकीय सुधारों का हिस्सा रहे हैं। देशभर में एक समान गैस परिवहन शुल्क व्यवस्था लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे इस क्षेत्र में बड़ा सुधार माना जाता है।

उन्होंने कमल किशोर चाटीवाल का स्थान लिया है, जिन्होंने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपनी मूल कंपनी गैस प्राधिकरण में वापसी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड गैस प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम के संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य करती है, जिसमें दिल्ली सरकार की भी हिस्सेदारी है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी