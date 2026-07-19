कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियमित बेंच की सुनवाई तक अभिषेक बनर्जी के अमतला पार्टी ऑफिस को गिराने पर लगाई रोक

कोलकाता, 19 जुलाई (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज स्पेशल बेंच ने रविवार दोपहर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के अमतला में अपने पार्टी ऑफिस को गिराए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने मामले में अगले आदेश तक 'यथास्थिति' बनाए रखने का आदेश दिया।

Read More

इसका मतलब है कि भले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य प्रशासन को आगे कोई भी तोड़-फोड़ की कार्रवाई न करने का निर्देश दिया, लेकिन उसने इस मामले में प्रशासन द्वारा पहले से की गई कार्रवाई में कोई दखल नहीं दिया।

जस्टिस राजा बसु चौधरी की सिंगल-जज स्पेशल बेंच ने यह भी कहा कि चूंकि मामला कलकत्ता हाई कोर्ट की रेगुलर बेंच को भेजा जा रहा है, इसलिए जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इमारत के संबंध में कोई भी आगे की कार्रवाई रुकी रहेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण से जुड़ी जानकारी आगे की स्पष्टता के लिए रेगुलर बेंच के सामने पेश की जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान, अभिषेक बनर्जी के वकील और पश्चिम बंगाल के पूर्व एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने तर्क दिया कि इमारत के मालिक को नोटिस भेजने के बजाय, उस कॉर्पोरेट संस्था के डायरेक्टर को नोटिस भेजा गया, जिसकी जमीन पर इमारत बनाई गई थी।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पंचायत नियमों के अनुसार, नोटिस सबसे पहले मालिक को भेजा जाना चाहिए था। उन्होंने जिला प्रशासन पर इस मामले में सुनवाई के लिए उचित समय न देने का भी आरोप लगाया। दत्ता ने तर्क दिया, "नोटिस 30 जून को भेजा गया था, और 8 जुलाई को हमें बताया गया कि सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की गई है। इसके बाद, बिना किसी पूर्व सूचना के 18 जुलाई को तोड़-फोड़ शुरू हो गई।"

अपने जवाबी तर्क में, मौजूदा एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्रा ने कोर्ट को बताया कि मामले की जानकारी 30 जून को भेजे गए नोटिस में दी गई थी। उनके अनुसार, 30 जून को भेजे गए उस नोटिस में सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इमारत का निर्माण बिना उचित बिल्डिंग मंजूरी योजना के किया गया था।

इस बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा बुलडोजर से तोड़-फोड़ को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद, शनिवार को अमतला में उनके डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र कार्यालय को तोड़ दिया गया।

डायमंड हार्बर के सांसद ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा, "वीडियो में पश्चिम बंगाल पुलिस को भाजपा के गुंडों के साथ लैपटॉप, प्रिंटर, दस्तावेज, टेबल, कुर्सियां और अन्य फर्नीचर से भरे बक्से ले जाते हुए देखा जा सकता है। यह तोड़-फोड़ नहीं थी, यह वर्दी में चोरी थी, जिसे कानून के शासन के प्रति पूरी तरह से अनादर के साथ और ऐसे समय में अंजाम दिया गया जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जिनका काम कानून को बनाए रखना है, वे ही कानून तोड़ने वाले बन गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस पर शर्म आती है!"

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम