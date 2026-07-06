कोलकाता: संदेशखाली से फिर अवैध हथियार और कारतूस बरामद, एक व्यक्ति गिरफ्तार

कोलकाता, 6 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस ने एक बार फिर उत्तर 24 परगना के संदेशखाली से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं और इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

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एक गुप्त सूचना के आधार पर नाजत की पुलिस ने रविवार रात हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सलाउद्दीन मोल्ला के रूप में हुई है। उसके पास से एक पाइप गन और सात ताजा कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, संदेशखाली में नाजत पुलिस स्टेशन के तहत राजबाड़ी आउटपोस्ट (ओपी) के अधिकारियों को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें पता चला कि नाजत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शंकरदाह गांव का रहने वाला सलाउद्दीन अपने घर में अवैध हथियार और कारतूस छिपाकर रखे हुए था। जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का शुरुआती अनुमान है कि ये हथियार किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के इरादे से जमा किए गए थे।

सूचना मिलते ही राजबाड़ी आउटपोस्ट की एक विशेष पुलिस टीम ने रविवार रात अचानक तलाशी अभियान चलाया, जिसके तहत शंकरदाह गांव के रहने वाले सलाउद्दीन के घर की तलाशी ली गई और यह तलाशी सफल रही। उसके घर से देसी पाइप गन और सात जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

इसी को लेकर बसीरहाट जिले की सुपरिटेंडेंट अलकनंदा भौवाल ने कहा, "पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हम इसकी भी जांच करेंगे कि इसमें और कौन-कौन शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 की विशिष्ट धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।"

उन्होंने कहा कि हम इस बात का पता लगाने के लिए जोरदार जांच शुरू कर दी गई है कि ये हथियार असल में कहां से लाए गए थे और इनकी तस्करी कहां करने की योजना थी।

बता दें कि इससे पहले भी संदेशखाली इलाके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। जून में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने संदेशखाली ब्लॉक नंबर II के मणिपुर इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। तब तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के तालाब से हथियार बरामद किए गए थे। उस घटना के कुछ समय बाद ही संदेशखाली में फिर से हथियार और कारतूस बरामद हुए।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी