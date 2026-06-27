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कोलकाता पुलिस ने रंगदारी और छेड़छाड़ के आरोपी तृणमूल के पूर्व पार्षद को किया गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 27, 2026, 10:44 AM
कोलकाता पुलिस ने रंगदारी और छेड़छाड़ के आरोपी तृणमूल के पूर्व पार्षद को किया गिरफ्तार

कोलकाता, 27 जून (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस ने जबरन वसूली और छेड़छाड़ के आरोप में कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के तृणमूल कांग्रेस के एक और पूर्व पार्षद को गिरफ्तार किया है।

संतोषपुर में कालीकुमार मजूमदार रोड निवासी तृणमूल नेता तारकेश्वर चक्रवर्ती दक्षिण कोलकाता के सर्वे पार्क इलाके में केएमसी के वार्ड नंबर 104 के पार्षद थे। इसके अलावा, तारकेश्वर केएमसी के बोरो नंबर 11 के चेयरमैन भी थे। पुलिस ने तारकेश्वर को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया।

पुलिस के मुताबिक, सर्वे पार्क पुलिस स्टेशन में तारकेश्वर के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज थीं। पहली एफआईआर में तृणमूल नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, तारकेश्वर पर काम में गैर-कानूनी बाधा डालने, मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से बल प्रयोग करने, डराने-धमकाने, चोरी और बिना इजाजत घुसने जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं। दूसरी एफआईआर में टीएमसी नेता पर जबरन वसूली का आरोप है।

पुलिस ने बताया कि सर्वे पार्क पुलिस स्टेशन में तारकेश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके आधार पर 23 जून को दो एफआईआर दर्ज की गईं। उन्हें शनिवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा। राज्य विधानसभा चुनाव में हार के बाद से टीएमसी और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कई नगर निकायों में फूट पड़ गई है।

कोलकाता नगर निगम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण नगर निकाय बोर्ड भंग हो गया।

सरकार बदलने के बाद से पुलिस ने तृणमूल के कई पार्षदों को गिरफ्तार किया है। उनमें से ज्यादातर पर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस बार उस सूची में वार्ड नंबर 104 के तारकेश्वर का नाम भी जुड़ गया है।

अब तक केएमसी के टीएमसी के लगभग 11 पूर्व पार्षदों को ऐसे ही आरोपों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, कोलकाता के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में तृणमूल के अन्य पार्षदों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की भी जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

ओपी/एबीएम