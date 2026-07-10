कोलकाता मेट्रो परियोजना को मिली नई रफ्तार, किडरपोर-विक्टोरिया सुरंग का काम पूरा

कोलकाता, 10 जुलाई (आईएएनएस)। मेट्रो रेलवे ने शुक्रवार को किडरपोर और विक्टोरिया के बीच अपनी पर्पल लाइन के अंडरग्राउंड सेक्शन में टनलिंग का काम पूरा कर लिया। यह कामयाबी तब मिली जब टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) 'दुर्गा' ने प्रस्तावित विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन पर 'ब्रेकथ्रू' (सुरंग का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ना) हासिल किया।

Read More

किडरपोर और विक्टोरिया के बीच टनलिंग का काम पूरा होने में ठीक एक साल का समय लगा। यह काम 10 जुलाई, 2025 को किडरपोर में शुरू हुआ था। अब टीबीएम कोलकाता मैदान के नीचे से पार्क स्ट्रीट की ओर बढ़ेगी। ब्लू लाइन पहले से ही पार्क स्ट्रीट को एस्प्लेनेड और उसके आगे के इलाकों से जोड़ती है।

यह कामयाबी सुबह करीब 10:30 बजे मेट्रो रेलवे, कोलकाता के जनरल मैनेजर प्रेम सागर गुप्ता की मौजूदगी में हासिल की गई। इस मौके पर नेपाल के कॉन्सल जनरल, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, हावड़ा के पुलिस कमिश्नर और मेट्रो रेलवे, रेल विकास निगम लिमिटेड और काम करने वाली एजेंसी एलएंडटी के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर ब्रेकथ्रू का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "शहर के नीचे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। टीबीएम दुर्गा ने कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर बड़ी कामयाबी हासिल की। ​​टीम को बधाई।"

मेट्रो के सीनियर अधिकारी ने कहा, "टीबीएम दुर्गा की सफल कामयाबी इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता, बारीकी से की गई प्लानिंग, टीम वर्क और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों की समर्पित कोशिशों को दिखाती है। यह उपलब्धि कोलकाता के शहरी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे तेज, सुरक्षित और ज्‍यादा टिकाऊ मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी।"

मेट्रो रेलवे के जनरल मैनेजर ने प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों की लगन और टीम वर्क की तारीफ की। उन्होंने जमीन के ऊपर ट्रैफिक को बिना रोके, क्वालिटी और सुरक्षा के ऊंचे स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हुए सुरक्षित, व्यवस्थित, प्रोफेशनल और कुशल तरीके से टनलिंग का काम पूरा किया।

पर्पल लाइन कोलकाता के दक्षिण-पश्चिम में जोका को एस्प्लेनेड से जोड़ेगी। यह लाइन जमीन अधिग्रहण की दिक्कतों और लोकल मिलिट्री अथॉरिटी (जो मैदान की देखरेख करती है) से मंजूरी मिलने में देरी के कारण पिछड़ गई थी। निर्माण कार्य के लिए मैदान पर मौजूद कुछ क्लबों को कुछ समय के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था। शहर की अहम जगहों में से एक, मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल को भी कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा गया है।

जोका-एस्प्लेनेड मेट्रो कॉरिडोर में जोका से किडरपोर तक एक एलिवेटेड वायडक्ट (ऊंचा पुल) है, जिसके आगे का रास्ता जमीन के नीचे से गुजरता है। जोका और माजेरहाट के बीच ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, जिससे हजारों यात्रियों को कनेक्टिविटी मिल रही है। इसके पूरा होने पर इस प्रोजेक्ट से डायमंड हार्बर रोड और आस-पास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा।

--आईएएनएस

एएसएच/एमएस