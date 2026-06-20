कोलकाता में योग दिवस पर हल्की बारिश की संभावना, उत्तर बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट

कोलकाता, 20 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने शनिवार को कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में सोमवार तक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं, रविवार सुबह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के दौरान भी बारिश की प्रबल संभावना है।

Read More

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित होने वाले योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं और सड़क सामान्य यातायात के लिए बंद कर दी गई है। हालांकि, मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार दोपहर तक कोलकाता में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है और इस दौरान हल्की बारिश की ही उम्मीद है। इस आयोजन में काफी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक फैला दक्षिण-पश्चिम मानसून क्षेत्र सक्रिय बना हुआ है। इसके साथ ही, बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाएं राज्य में प्रवेश कर रही हैं, जिससे अगले कुछ दिनों में कई जिलों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने बताया, "दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गरज के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं, उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है।"

राज्य में पिछले 24 घंटों में व्यापक वर्षा दर्ज की गई है और उत्तर बंगाल में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है जिसके बाद धीरे-धीरे इसमें कमी आएगी।

मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया, "कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल में शनिवार और रविवार को भी बारिश होगी। हालांकि, बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाएगी। सुबह से दोपहर तक बारिश की प्रबल संभावना है। हालांकि रविवार दोपहर तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान केवल हल्की बारिश की ही संभावना है।"

आरएमसी ने उत्तरी बंगाल के ऊपरी पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें से जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों के लिए सबसे कड़ी चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश होने पर कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में भूस्खलन की संभावना है।

इस बीच, शुक्रवार देर रात तक कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों में 50.8 मिलीमीटर बारिश हुई।

वहीं, ओडिशा मौसम विभाग ने 21 से 24 जून मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, पुरी, गंजम, कटक, जगतसिंहपुर, ढेनकनाल समेत राज्य के तटीय क्षेत्र के जिलों में तेज तूफान, बिजली चमकने के साथ ही बारिश की चेतावनी जारी की है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम