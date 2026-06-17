कोलकाता में टीएमसी ने खाली करना शुरू किया अस्थायी मुख्यालय, जल्द नए ठिकाने पर शिफ्ट होने की तैयारी

कोलकाता, 17 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पूर्वी कोलकाता में ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर स्थित एक किराए की इमारत को खाली करना शुरू कर दिया है, जो पार्टी का अस्थायी मुख्यालय था।

Read More

मंगलवार रात को सामान हटाने का काम शुरू हुआ, जिसमें पहली और दूसरी मंजिल से फर्नीचर और उपकरण हटाए गए। अब उम्मीद है कि पार्टी अपना हेडक्वार्टर किसी नई जगह पर ले जाएगी।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंगलवार रात से ही तृणमूल बिल्डिंग के सामने सामान से लदे कई वाहन खड़े देखे गए थे। सुबह ये वाहन सामान लेकर चले गए।

जिस बिल्डिंग में तृणमूल का हेडक्वार्टर था, वह मोनोतोश साहा (जिन्हें मोंटू साहा भी कहा जाता है) की है। मोंटू की कंपनी 'मॉडर्न डेकोरेटिंग' हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों तक तृणमूल के सभी कार्यक्रमों के लिए स्टेज बनाने का काम करती थी। मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड में 21 जुलाई को तृणमूल के 'शहीद दिवस' कार्यक्रम के लिए बनाया गया स्टेज भी 'मॉडर्न डेकोरेटिंग' ने ही बनाया था।

हालांकि, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मोंटू और टीएमसी के रिश्ते खराब हो गए। मोंटू ने पार्टी नेताओं से बिल्डिंग छोड़ने और मंजिलें खाली करने को कहा। उनका दावा था कि बार-बार कहने के बावजूद तृणमूल ने बिल्डिंग खाली नहीं की।

इससे पहले, मोंटू ने बताया था कि उन्होंने इस मामले को लेकर प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में संपर्क किया था। इसके बाद, तृणमूल के बेलेघाटा विधायक कुणाल घोष और राज्य अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य भी पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन में किराए की रसीदें और अन्य दस्तावेज जमा किए। तृणमूल सूत्रों के अनुसार, पार्टी का मोंटू के साथ 2027 तक बिल्डिंग इस्तेमाल करने का समझौता था। लेकिन विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार के बाद मोंटू ने अपना मन बदल लिया।

बिल्डिंग की पहली मंजिल का इस्तेमाल जिले से आए कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए किया जाता था। दूसरी मंजिल पर मीडिया सेंटर था। कल रात उन दो मंजिलों से कुर्सियां, मेज, फ्लेक्स और बैकड्रॉप हटाने का काम शुरू हुआ।

2021 के विधानसभा चुनावों के बाद, उत्तर पंचाननग्राम इलाके में ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर स्थित पुरानी तृणमूल बिल्डिंग को गिराने और नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ था। तब से, उसी इलाके में मौजूद इस पांच मंजिला बिल्डिंग का इस्तेमाल अस्थायी तृणमूल हेडक्वार्टर के तौर पर किया जा रहा था।

इस बीच, पुरानी तृणमूल बिल्डिंग के रेनोवेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसी अटकलें हैं कि तृणमूल हेडक्वार्टर को अस्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम