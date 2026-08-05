कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस की झांकियों में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दिखाया जाएगा

कोलकाता, 5 अगस्त (आईएएनएस)। अन्नपूर्णा योजना और विकसित भारत-जी राम जी योजना से लेकर पीएम आवास योजना और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा तक, इस बार कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस की झांकियां केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की थीम पर सजाई जाएंगी।

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एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान रेड रोड पर 11 झांकियां दिखाई जाएंगी। इसके अलावा, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भी एक झांकी में दिखाया जाएगा।

राज्य में भाजपा सरकार ने कई नए प्रोजेक्ट और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उन सभी को दिखाया जाएगा।

लोक निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और पंचायत समेत कुल 10 विभाग अपनी अलग-अलग योजनाओं के आधार पर अपनी झांकियां सजा रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार के समय भी स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान अच्छी तरह से सजाई गई झांकियों में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को दिखाया जाता था। हालांकि, उस समय केवल तीन या चार झांकियां ही होती थीं। इस बार यह संख्या बढ़ाई जा रही है।

इसके साथ ही, राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान को भी झांकी में दिखाया जाएगा।

राज्य में भाजपा के सरकार बनाने के बाद यह पहला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम होगा। इसके अलावा, कोलकाता नगर निगम की विभिन्न सेवाओं और सड़क सुरक्षा से जुड़े जागरूकता संदेश भी दिखाए जाएंगे।

मुख्य कार्यक्रम 15 अगस्त को सुबह 10:30 बजे मध्य कोलकाता के रेड रोड पर शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके बाद परेड, झांकियों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाने की भी व्यवस्था की गई है। पूरा कार्यक्रम लगभग एक घंटे तक चलेगा। इस बीच, राज्य में हाल ही में उग्रवादी हमलों के डर को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, रेड रोड और आसपास के इलाकों में कई स्तरों वाली सुरक्षा घेराबंदी, निगरानी प्रणाली और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की तैयारी की गई है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम