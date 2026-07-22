कोलकाता में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के साथ दो थाई नागरिक गिरफ्तार

कोलकाता, 22 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस ने बुधवार को बताया कि शहर से प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के साथ दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों महिलाएं थाईलैंड की नागरिक हैं और पर्यटक बनकर कोलकाता आई थीं। इन पर पश्चिम बंगाल में नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोप है।

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कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके से बैंकॉक की दो महिलाओं को प्रतिबंधित नशीले पदार्थ 'एक्स्टसी' के साथ गिरफ्तार किया है।

टैबलेट या गोली के रूप में उपलब्ध होने पर इसे 'एक्सटेसी' कहा जाता है, जबकि दानेदार (क्रिस्टल) रूप में यह 'मौली' के नाम से जानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सिंथेटिक ड्रग का आधिकारिक और रासायनिक नाम एमडीएमए है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार दोनों थाई महिलाओं के नाम सुपावादी सुकुलियत और सुथुवाना कुट हैं। पुलिस का आरोप है कि वे पर्यटक वीजा पर बैंकॉक से कोलकाता आई थीं और नशीले पदार्थों की तस्करी कर रही थीं।

पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाएं मंगलवार सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय (एनएससीबीआई) हवाई अड्डे से दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके में पहुंची थीं।

पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाएं भवानीपुर के एक होटल में ठहरने वाली थीं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मंगलवार को होटल में छापा मारा। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 'मॉली' नाम का नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि बरामद 20 ग्राम नशीले पदार्थ की कीमत एक लाख रुपये से अधिक है।

खुफिया सूत्रों के अनुसार, एसटीएफ अधिकारियों को पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि बैंकॉक से कोलकाता में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। शहर के कुछ इलाकों में सप्ताहांत पर होने वाली रेव पार्टियों में शामिल होने वाले युवाओं के बीच एक्स्टसी, मॉली (एमडीएमए), एलएसडी और कोकीन जैसे विदेशी नशीले पदार्थों की मांग है। आमतौर पर इन नशीले पदार्थों के तस्करों से डार्क वेब या गुप्त माध्यमों के जरिए संपर्क किया जाता है।

हाल ही में कोलकाता पुलिस के एसटीएफ अधिकारियों को जानकारी मिली कि शहर में नशीले पदार्थों के तस्करों के एजेंट विदेशी ड्रग्स के लिए बैंकॉक और थाईलैंड के कुछ शहरों में मौजूद तस्करों के संपर्क में थे।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों विदेशी महिलाएं पर्यटक बनकर भवानीपुर के एक होटल में ठहरी हुई थीं। पुलिस के अनुसार, उन्हें यह नशीला पदार्थ कोलकाता में तस्करी करने वाले गिरोह के एजेंटों को सौंपना था।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार विदेशी महिलाओं ने पुलिस को बताया कि उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी का प्रशिक्षण मिला हुआ है। उनका दावा था कि वे इतनी सावधानी से नशीले पदार्थों को छिपाकर ले जाती हैं कि बैंकॉक या कोलकाता हवाई अड्डे पर स्कैनर से जांच के दौरान भी उनके बैग में छिपे पदार्थों का पता नहीं चल पाता।

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों महिलाओं ने पहले भी कोलकाता या देश के किसी अन्य शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी की है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, कोलकाता में मौजूद एजेंट इन महिलाओं के ठहरने और शहर में आने-जाने की व्यवस्था करते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और कोलकाता में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस