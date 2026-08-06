कोलकाता : इलियट पार्क से हटाए गए 'व्यू-ब्लॉकर', सीएम अधिकारी ने पूर्व सरकार पर कसा तंज

कोलकाता, 6 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के आदेश के बाद, गुरुवार से मध्य कोलकाता के एक लोकप्रिय पब्लिक पार्क से 'व्यू-ब्लॉकर' हटा दिए गए हैं। यह वही पार्क है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुबह की सैर करती थीं।

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मुख्यमंत्री अधिकारी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज पोस्ट किया और साथ ही इलियट पार्क की पहले और अब की तुलना करने वाली तस्वीरें भी लगाईं।

एक तरफ की तस्वीरों में पार्क के चारों ओर लगी टिन की बाड़ दिख रही है, तो दूसरी तरफ की तस्वीरों में पार्क का नजारा बिना किसी रुकावट के दिख रहा है।

सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री अधिकारी ने पूर्व सीएम की आलोचना भी की, लेकिन सीधे उनका नाम नहीं लिया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मैदान में मौजूद इलियट पार्क की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और खूबसूरत नजारे अब तक आम लोगों की नजरों से छिपे हुए थे, क्योंकि चौरंगी रोड की तरफ एक ऊंची टिन की बाड़ लगी हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पिछली सरकार की एक सम्मानित हस्ती जब सुबह की सैर के लिए वहां जाएं, तो आम जनता उन्हें न देख सके।"

यह बताते हुए कि गुरुवार सुबह से इलियट पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के खूबसूरत नजारे एक बार फिर आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने टिन की बाड़ को हटाने की पहल के लिए कोलकाता नगर निगम (केएमसी) का भी धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "लोगों की संपत्ति लोगों के लिए खुली रहनी चाहिए।"

पिछली सरकार के इलियट पार्क के चारों ओर ऊंची टिन की बाड़ लगाने के फैसले की, जिससे आस-पास की सड़कों से पार्क का नजारा दिखना बंद हो गया था, उस समय सुबह की सैर करने वालों, आम लोगों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने जोरदार आलोचना की थी।

उनका कहना था कि टिन की बाड़ ने पार्क के खुले और सुंदर नजारे को पूरी तरह से खराब कर दिया था और आम लोगों को पार्क की हरियाली का आनंद लेने से भी वंचित कर दिया था। अब, नजारा रोकने वाली उन टिन की बाड़ों को हटाने के फैसले का आम लोगों, खासकर सुबह की सैर करने वालों ने स्वागत किया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम