कोलकाता गोदाम हादसा: मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी

कोलकाता, 24 जून (आईएएनएस)। कोलकाता के तारातला इलाके में गिरे एक गोदाम के मलबे में फंसे करीब 18 लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव दल लगातार कोशिश कर रहे हैं।

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नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि हम मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि मलबे से नीचे फंसे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है।

यह निर्माणाधीन गोदाम बुधवार दोपहर को गिर गया।

कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) की टीमों ने तुरंत कार्रवाई की, और बाद में सेना और एनडीआरएफ को भी बुलाया गया।

बचाव कर्मियों ने मलबे के नीचे से 21 मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। ​​उनमें से तीन की मौत हो गई, जबकि बाकी का इलाज चल रहा है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी अपनी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के साथ दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचे।

उन्होंने मीडिया से कहा कि सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। हमने 21 लोगों को बचाया है, जिनमें से तीन की मौत हो गई है।

उन्होंने आगे कहा कि लगभग 18 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और बचाव कर्मियों का उनसे संपर्क हो गया है।

सेना की ईस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आज तारातला इलाके में बन रहे एक गोदाम के अचानक ढहने के बाद, खोज और बचाव अभियान के लिए सेना की चार टुकड़ियों को तुरंत भेजा गया है।

इसमें कहा गया कि सिविल प्रशासन से मदद की कॉल मिलने के तुरंत बाद, सेना के बचाव कर्मियों, खास इंजीनियरों और मेडिकल स्टाफ की एक स्पेशल टीम बचाव कार्यों में मदद कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर, सेना के जवान भारी कंक्रीट के मलबे के नीचे फंसे माने जा रहे कई लोगों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/