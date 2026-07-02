कोलकाता: भाजपा विधायक ने दुर्गा पूजा समिति के खिलाफ भूमि अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराई

कोलकाता, 2 जुलाई (आईएएनएस)। काशीपुर-बेलगछिया के भाजपा विधायक रितेश तिवारी ने उत्तरी कोलकाता के ताला पुलिस स्टेशन में ताला प्रत्यय दुर्गा उत्सव समिति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने समिति पर ताला जिमखाना मैदान की जमीन पर अवैध कब्जा करने और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

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उत्तरी कोलकाता के ताला प्रत्यय क्लब द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा शहर की सबसे लोकप्रिय सामुदायिक पूजाओं में से एक है। भाजपा विधायक रितेश तिवारी ने पूजा समिति के अधिकारी ध्रुबज्योति बसु उर्फ ​​शुभो और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 1 जुलाई को ताला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

शिकायत में तिवारी ने दावा किया है कि ताला प्रत्यय दुर्गा उत्सव समिति ने 2018 से ताला जिमखाना मैदान की लगभग दो बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि केएमसी के स्वामित्व वाले मैदान की लगभग 200 फीट की चारदीवारी, एक बड़ा लोहे का गेट और ग्रिल तोड़ दी गई है। शिकायत के अनुसार, एक छोटे से पार्क पर क्लब हाउस भी बनाया गया है।

विधायक ने आगे दावा किया कि कथित कृत्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 के तहत संगठित अपराध या किसी संगठित अपराध गिरोह की गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ताला पार्क एसोसिएशन के नाम पर कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (सीईएससी) से धोखाधड़ी से बिजली कनेक्शन लिया गया था। उनके अनुसार, जिस पते पर कनेक्शन लिया गया है, वह वास्तव में केएमसी के वार्ड नंबर 5 में एक खाली प्लॉट है, जिसे कलकत्ता रेस्क्यू नामक एक स्वयंसेवी संस्था को आवंटित किया गया था।

यह भी आरोप लगाया गया है कि मैदान के एक बड़े हिस्से पर साल भर विभिन्न संरचनाएं और सामग्रियां रखी रहती हैं। परिणामस्वरूप, बच्चों और स्थानीय निवासियों को कथित तौर पर मैदान या खेलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। ताला प्रत्यय क्लब के खिलाफ ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/