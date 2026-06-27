कोलकाता, 27 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को हावड़ा जिले के बागनान इलाके में राजनीतिक हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता प्रशांत-डे के परिवार से मुलाकात की। परिवार को मुआवजा देने की घोषणा के साथ-साथ उन्होंने उन्हें न्याय का भरोसा भी दिलाया।

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इस घटना में अब तक एफआईआर में नामजद कुल 51 लोगों में से 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बाकी 41 आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, भले ही वे भूमिगत हो गए हों।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने प्रशांत की हत्या की जांच पहले ही पश्चिम बंगाल पुलिस के सीबीआई को सौंप दी है।

उनके निर्देशों के बाद सीआईडी ने 21 जून को जांच शुरू कर दी थी। शनिवार दोपहर सीएम अधिकारी बागनान में प्रशांत के पैतृक घर पर परिवार से मिलने गए। उन्होंने मृतक की तस्वीर पर माला भी चढ़ाई। वहां से, मुख्यमंत्री बागनान पुलिस स्टेशन गए और पुलिस अधिकारियों व सीआईडी अधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा की। वहां, उन्होंने बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर जोर दिया।

सीएम ने साफ किया कि प्रशांत के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जांचकर्ताओं को आरोपियों का पता लगाने के लिए गहराई से जांच करनी होगी।

उनके अनुसार, कुछ लोगों पर घातक हथियारों से बेरहमी से हमला किया गया था, और कुछ का अभी भी कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी सर्जरी हुई और राज्य सरकार की विशेष देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि प्रशांत को बचाया नहीं जा सका और वह पहले दिन से ही इस मामले पर नजर रखे हुए थे।

हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने परिवार को पहले ही 4 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया है। सीएम ने शनिवार को घोषणा की कि मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि उनकी बड़ी बेटी को बीडीओ कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट-आधारित नौकरी दी जाएगी।

सीएम ने कहा कि पैसे से मौत की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, तो परिवार के साथ खड़े होना उनका फर्ज है।

उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक उन्होंने बड़ी बेटी को बीडीओ ऑफिस में नौकरी दी है, और आगे जो भी होगा, उस पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, सीएम ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे प्रशांत के माता-पिता के लिए बुढ़ापा पेंशन का इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है कि हर आरोपी पकड़ा जाए और उसे कानून के मुताबिक सजा मिले।

उन्होंने कहा कि पुलिस से बात की है और साफ निर्देश दिए हैं कि गिरफ्तार लोगों की कस्टडी के दौरान ही चार्जशीट दाखिल की जाए, और चार्जशीट दाखिल होने के बाद वह एक स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर भी नियुक्त करेंगे।

हाल ही में तृणमूल-भाजपा झड़प में प्रशांत की मौत हो गई। बगनान में अंतिला ग्राम पंचायत के डिप्टी हेड शेख मोफिजुल इस्लाम विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही इलाके से बाहर थे।

जब वह 18 जून को लौटे तो उनके घर के बाहर कई भाजपा कार्यकर्ता जमा हो गए। इस घटना को लेकर कुछ ही मिनटों में इलाके में तनाव फैल गया।

आरोप है कि मोफिजुल और उनके साथियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब ​​उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने प्रशांत को मृत घोषित कर दिया।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी