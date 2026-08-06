कॉकरोच जनता पार्टी ने 'क्या बोलती जनता?' राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की

छत्रपति संभाजीनगर, 6 अगस्त (आईएएनएस)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार को पार्टी की आगामी रणनीति की घोषणा की। इस रणनीति में महाराष्ट्र और भारत भर में जनभावना को समझने के लिए इस सितंबर से शुरू होने वाला 'क्या बोलती जनता?' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शामिल है।

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने वाली दो दिवसीय राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक के समापन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की।

इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों की दैनिक शिकायतों को सीधे प्रशासन के ध्यान में लाना है।

इस अभियान के केंद्र में देश की बिगड़ती शिक्षा प्रणाली और आसमान छूती स्कूल और कॉलेज फीस का मुद्दा है।

दिपके ने आम जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए सड़कों पर उतरने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण और अत्यधिक लागत पर तीखा प्रहार करते हुए सीजेपी के संस्थापक ने आरोप लगाया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिए एक असंभव सपना बन गई है, जिससे बुनियादी शिक्षा भी अफोर्डेबल नहीं रह गई है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार हमारे अभियान का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। आज देश में शिक्षा एक अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय बन गई है। प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए वार्षिक शुल्क 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक है, साथ ही अलग से अत्यधिक चंदा भी लिया जाता है। सीमित मासिक आय वाले परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इतना भारी खर्च कैसे वहन कर सकते हैं?

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अलावा, सीजेपी के संस्थापक ने उच्च शिक्षा और कोचिंग संस्थानों के नाम पर अभिभावकों के वित्तीय शोषण को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि अभिभावकों को उच्च शिक्षा के लिए महंगे बैंक ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे कई परिवार भारी कर्ज में डूब जाते हैं।

उन्होंने जोर दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों पर इस वित्तीय बोझ को कम करना और शिक्षा को किफायती बनाना है।

'क्या बोलती जनता' अभियान के माध्यम से मुख्य न्यायिक पार्टी देश भर का दौरा करके नागरिकों, छात्रों और अभिभावकों से सीधे संवाद स्थापित करने की योजना बना रही है।

दिपके ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य व्यापक जनमत तैयार करना और सरकार पर व्यावसायिक शिक्षा पद्धतियों और प्रशासनिक देरी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डालना है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, फिर भी यह दिन-प्रतिदिन महंगी और पहुंच से बाहर होती जा रही है।

उन्होंने सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुधार पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया।

दिपके ने आगे कहा कि मुख्य न्यायिक पार्टी की विचारधारा बीआर अंबेडकर, महात्मा गांधी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं ताकि भारत के लिए उनके द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। हमारे लिए किसी आंदोलन की सफलता केवल किसी का इस्तीफा हासिल करना नहीं है; सच्ची सफलता आम नागरिकों के मन से सरकार का भय पूरी तरह मिटाने में निहित है।

--आईएएनएस

एमएस/