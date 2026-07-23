केजरीवाल ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, व्यापारियों को 6:30 बजे तक दुकान बंद करने की सलाह

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया कि नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के आसपास भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और वहां एम्बुलेंस की कतारें लग गई हैं। उन्होंने सरकार की मंशा और इस तरह की सख्ती के पीछे के मकसद पर सवाल उठाए।

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केजरीवाल की यह आलोचना नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) की एक 'जरूरी' एडवाइजरी के बाद आई है, जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया।

इस एडवाइजरी में कनॉट प्लेस इलाके के सभी दुकान मालिकों और ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट (जिसमें रेस्टोरेंट और ऑफिस भी शामिल हैं) से शाम 6.30 बजे तक दुकानें बंद करने और इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

एडीटीवी की एडवाइजरी में यह कहा गया कि एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह पर और सीपी (कनॉट प्लेस) के आस-पास की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह सख्त निर्देश दिया गया है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान (जिनमें ऑफिस और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं) आज, यानी 23 जुलाई 2026 को शाम 6.30 बजे तक बंद कर दिए जाएं। सभी प्रतिष्ठान मालिकों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके और संपत्ति के नुकसान या चोट से खुद को बचाया जा सके।

इसमें सभी मालिकों से सहयोग करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया।

आप प्रमुख ने बिजनेस सेंटरों के समय से पहले बंद होने की ओर इशारा करते हुए सरकार से सवाल किए और पूछा कि क्या सरकार आज जंतर-मंतर पर बच्चों पर हमला करने की योजना बना रही है।

हाल ही में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ियों और जिम्मेदारी तय करने में 'कोई कार्रवाई न करने' को लेकर केजरीवाल और आप ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। आप प्रमुख ने छात्रों का समर्थन किया है, उनके 'अदम्य' जज्बे को सलाम किया है, और 'क्रूर' कार्रवाई के बावजूद उनके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं।

आप प्रमुख ने बुधवार रात एक वीडियो संदेश के जरिए मोदी सरकार को चेतावनी भी दी कि वे जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई 'गलत कदम' न उठाएं।

खुद रिकॉर्ड किए गए वीडियो में, केजरीवाल ने विरोध स्थल पर सुरक्षा अचानक बढ़ाए जाने और प्रदर्शन वाली जगह के आसपास इंटरनेट सेवा पर रोक लगाने की खबरों का जिक्र किया और पूछा कि क्या सरकार विरोध कर रहे छात्रों पर क्रूर कार्रवाई की तैयारी कर रही है?

उन्होंने कहा कि उन्हें इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाने के बारे में ‘जाने-माने सोर्स’ से जानकारी मिली और उन्होंने इलाके में इंटरनेट एक्सेस कम कर दिया, जिससे जल्द ही कार्रवाई की संभावना बढ़ गई।

उसी वीडियो में, उन्होंने प्रधानमंत्री को स्टूडेंट्स के आंदोलन को जबरदस्ती दबाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी।

--आईएएनएस

एमएस/