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कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का दावा- उत्तराखंड में कांग्रेस बनाएगी अगली सरकार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 18, 2026, 01:47 PM
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का दावा- उत्तराखंड में कांग्रेस बनाएगी अगली सरकार

देहरादून, 18 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने दावा किया है कि प्रदेश में अगली सरकार पार्टी की बनने वाली है।

देहरादून में आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी पूरी तरह तैयार है। जमीनी स्तर से लेकर हमारे सभी नेताओं तक, जिसमें उत्तराखंड के नेता भी शामिल हैं। हर कोई जमीन पर उतरकर काम कर रहा है और लोगों के मुद्दे उठा रहा है। बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारा जमीनी काम और मजबूत होगा और जनता का मूड साफ बताता है कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और यहां भाजपा सरकार का अंत होगा।

राहुल गांधी की ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी का नाम सुनते ही कांपने लगती है। अब जब राहुल गांधी यहां आने लगे हैं और उनके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी समानांतर कार्यक्रम आयोजित करना, कभी मैदान बदलना, और यहां तक ​​कि अनुमति मिलने के बाद भी कार्यक्रम की जगह बदल देना।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम सफल रहा है और राहुल गांधी लोगों की मुद्दों को उठाते रहेंगे।

कांग्रेस सांसद सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम पूरी तरह से युवाओं के लिए था और युवा वहां आए भी थे। असल में, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता हमसे थोड़े नाराज भी हैं और पूछ रहे हैं कि हम उस कार्यक्रम में कहां थे। लेकिन यह कार्यक्रम युवाओं के लिए था। राहुल गांधी ने वहां राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने युवाओं की चिंताओं, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य और इस बात पर बात की कि कैसे उन्हें मौकों से वंचित किया जा रहा है और कैसे उनके भविष्य पर असर पड़ रहा है। राहुल गांधी ने वहां ये मुद्दे उठाए।

उन्होंने कहा कि अगस्त माह की शुरुआत में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक कार्यक्रम होगा। जल्द ही उस कार्यक्रम की जानकारी साझा की जाएगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम