कांग्रेस और बीआरएस जनता को कर रही गुमराह : रामचंदर राव

हैदराबाद, 12 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना में किसानों के सामने गहराते जल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याएं दूर करने के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में लगी हुई है।
रामचंदर राव ने आईएएनएस से कहा कि कम बारिश और एल नीनो के कारण राज्य में पानी की भारी कमी हो गई है, जिससे किसान परेशान हैं लेकिन मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी इस संकट का समाधान निकालने के बजाय पिछली बीआरएस सरकार द्वारा बनाए गए बांध और बैराज को मुद्दा बना रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार के समय बना यह बांध भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था और वह पार्टी के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अब कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि कांग्रेस सरकार पानी नहीं छोड़ रही है, जबकि दूसरा पक्ष बैराज की खराब गुणवत्ता को इसकी वजह बता रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी (एनडीएसए) अपनी रिपोर्ट में साफ कह चुकी है कि बैराज की मरम्मत की जानी चाहिए। इसके बावजूद कांग्रेस ने अब तक मरम्मत का काम शुरू नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बैराज की मरम्मत कराने के बजाय किसानों तक पानी पहुंचाने में भी बाधा डाल रही है।
रामचंदर राव ने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मत है कि किसानों के हित में तुरंत पानी छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की इस मांग को कांग्रेस तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है और यह प्रचार कर रही है कि भाजपा और बीआरएस एक साथ हैं।
उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वास्तव में कांग्रेस और बीआरएस ही एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तेलंगाना में भाजपा के बढ़ते जनाधार को रोकना चाहते हैं। दोनों दल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं और जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे हैं।