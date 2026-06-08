कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती तमिलनाडु से निर्विरोध राज्यसभा में प्रवेश करने के लिए तैयार

चेन्नई, 8 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु में कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण चक्रवर्ती राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के लिए तैयार हैं। ये राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी के राजनीतिक पुनर्गठन में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

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चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए 18 जून को उपचुनाव होंगे। नामांकन प्रक्रिया 1 जून को शुरू हुई और सोमवार को समाप्त हुई, जिसमें चक्रवर्ती सहित कुल 14 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए।

कांग्रेस उम्मीदवार को सत्ताधारी गठबंधन का समर्थन प्राप्त था, जबकि शेष 13 उम्मीदवारों ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि, चुनाव अधिकारियों ने संकेत दिया कि स्वतंत्र उम्मीदवारों के नामांकन की जांच में पास होने की संभावना कम है, क्योंकि उनमें से किसी का भी नाम तमिलनाडु विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था, जो राज्यसभा चुनावों के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होनी है। जांच पूरी होने और 11 जून को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, चक्रवर्ती को औपचारिक रूप से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने की उम्मीद है।

इस घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व काफी अधिक है क्योंकि इससे तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है। विधानसभा चुनावों के बाद, कांग्रेस ने डीएमके के साथ दशकों पुराने अपने गठबंधन को समाप्त कर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के नेतृत्व वाली सरकार के साथ गठबंधन किया। इस नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत, कांग्रेस ने विजय मंत्रिमंडल में दो मंत्री पद हासिल किए।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एस. राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिससे पार्टी को प्रशासन में प्रत्यक्ष भूमिका मिली।

राज्यसभा की यह सीट तब खाली हुई जब टीवीके को उम्मीदवार नामित करने का अधिकार होने के बावजूद, उन्होंने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को मजबूत करने के प्रयासों के तहत कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला किया।

इस कदम को व्यापक रूप से विजय द्वारा गठबंधन सरकार के गठन के बाद राष्ट्रीय पार्टी के साथ सहयोग को और गहरा करने के संकेत के रूप में देखा गया।

चक्रवर्ती के आगामी चुनाव के साथ, कांग्रेस को अब न केवल दो कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से तमिलनाडु सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा, बल्कि संसद के ऊपरी सदन में भी उसकी उपस्थिति सुनिश्चित होगी, जिससे राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर उसका प्रभाव और बढ़ेगा।

--आईएएनएस

एमएस/