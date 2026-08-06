कांग्रेस ने उत्तराखंड में कार्यकारिणी का किया विस्तार, समितियों का किया गठन

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस ने उत्तराखंड में पार्टी की कार्यकारिणी, घोषणा पत्र, अनुशासन, एसआईआर और चार्जशीट समिति का गठन कर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया है।

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कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार नई कार्यकारिणी में गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गुरदीप सिंह सप्पल, मदन सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह राणा, खुशाल सिंह अधिकारी, रवि बहादुर, अनुपमा रावत, सुतनीत हृदयेश, वीरेंद्र सिंह जाटी, लखपत सिंह बुटोला, गोविंद सिंह कुंजवाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, शूरवीर सिंह सजवाण, मंत्री प्रसाद नैथानी, नवप्रभात, प्रदीप टम्टा, महेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र रावत, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी, रणजीत रावत, जीत राम, संजीव आर्य, अर्येंद्र शर्मा, सरोजनी कैंतुरा, काजी निजामुद्दीन, प्रकाश जोशी, करन माहरा, डॉ. हरक सिंह रावत, भुवन चंद्र कापड़ी, तिलक राज बेहड़, मयूख महार, ममता राकेश, हरीश सिंह धामी, मनोज तिवारी, फुरकान अहमद, विक्रम सिंह नेगी, आदेश सिंह चौहान को शामिल किया।

इससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने गुरुवार को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और समन्वयकों की नियुक्ति की घोषणा की।

एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में एआईसीसी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।

इसके अनुसार, हिमांशु तिवरेकर को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लिंकन गोम्स और अजमल सैयद को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

समन्वयकों की सूची में सोहन शेनाई, मैकलिन फर्नांडीस, प्रतिभा बोरकर, ग्लेन लार्सेडा और अरमांडो फेरेरा अल्वारेस शामिल हैं।

ये नियुक्तियां गोवा में पार्टी की संगठनात्मक संरचना और डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया विभाग पार्टी के संदेश को प्रसारित करने, विपक्षी बयानों का खंडन करने और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गोवा में कांग्रेस नेताओं ने नई टीम का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि इन नियुक्तियों से संचार रणनीति में सुधार होगा और राज्य की जनता से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद मिलेगी।

--आईएएनएस

एमएस/