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भारत समाचार

कांग्रेस ने गोवा इकाई के लिए नई सोशल मीडिया टीम नियुक्त की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 06, 2026, 06:14 PM
कांग्रेस ने गोवा इकाई के लिए नई सोशल मीडिया टीम नियुक्त की

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने गुरुवार को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और समन्वयकों की नियुक्ति की घोषणा की।

एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में एआईसीसी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।

इसके अनुसार, हिमांशु तिवरेकर को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लिंकन गोम्स और अजमल सैयद को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

समन्वयकों की सूची में सोहन शेनाई, मैकलिन फर्नांडीस, प्रतिभा बोरकर, ग्लेन लार्सेडा और अरमांडो फेरेरा अल्वारेस शामिल हैं।

ये नियुक्तियां गोवा में पार्टी की संगठनात्मक संरचना और डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया विभाग पार्टी के संदेश को प्रसारित करने, विपक्षी बयानों का खंडन करने और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गोवा में कांग्रेस नेताओं ने नई टीम का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि इन नियुक्तियों से संचार रणनीति में सुधार होगा और राज्य की जनता से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद मिलेगी।

विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह गोवा से संबंधित मुद्दों पर पार्टी के कार्यक्रमों, उपलब्धियों और रुख को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही जमीनी स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों पर त्वरित प्रतिक्रिया भी देगा।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश भर की राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया को लामबंदी और जनभागीदारी के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अधिक महत्व दे रही हैं। नए नेतृत्व के आने से, कांग्रेस की गोवा इकाई से आने वाले महीनों में अपने डिजिटल अभियानों को तेज करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/