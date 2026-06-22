कांग्रेस कर्नाटक के संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर रही है: कुमारस्वामी

बेंगलुरु, 22 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी देश भर में चुनाव प्रचार के लिए राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है।

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कर्नाटक मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार पर टिप्पणी करते हुए कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में 'प्रबंधन कोटा' प्रणाली लागू की गई है।

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मंत्री पद के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच जोरदार पैरवी चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'प्रबंधन कोटा' या 'भुगतान कोटा' के माध्यम से पद हासिल किए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि मंत्री पद के उम्मीदवारों से रिश्वत ली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी जानकारी मिली है कि डीके शिवकुमार विधायकों से यह कहकर रिश्वत ले रहे हैं कि यह पैसा हाई कमांड को देना है। ऐसा प्रतीत होता है कि पांच प्रतिशत सीटें 'प्रबंधन कोटा' के तहत आरक्षित की गई हैं, जबकि 95 प्रतिशत सीटें 'भुगतान कोटा' के तहत आरक्षित हैं।

मजाकिया अंदाज में कुमारस्वामी ने कहा कि केवल वही लोग मंत्री बनने के योग्य होंगे जो ऐसी 'भुगतान वाली सीटें' हासिल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शायद इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है।

पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संदर्भ में तुलना करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि मैंने पेशेवर शिक्षा में सरकारी कोटा और प्रबंधन कोटा सीटों के बारे में सुना है। लेकिन कर्नाटक में मंत्रिमंडल में नियुक्ति के लिए एक नई व्यवस्था उभर कर सामने आई है - एक उच्च कमान कोटा और एक प्रबंधन कोटा। अगर कोई मंत्री बनना चाहता है, तो उसे स्पष्ट रूप से भुगतान करना होगा। आरोप है कि बिना किसी रोक-टोक के चंदा वसूला जा रहा है।

कुमारस्वामी ने आगे दावा किया कि मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा है कि वे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और आरोप लगाया कि कर्नाटक के संसाधनों का उपयोग देश भर में चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/