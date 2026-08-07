'कांग्रेस की सिर्फ जूठन खाने की आदत', राहुल गांधी के छात्रों से संवाद पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

नई दिल्ली/लखनऊ, 7 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने प्रयागराज में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इनकी (कांग्रेस) सिर्फ जूठन खाने की आदत है। छात्रों की समस्या को पहले ही कॉकरोच लूटकर ले गए।

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बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं राहुल गांधी के इस कदम का स्वागत करता हूं कि वे छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी है। उन्हें यह काम एक-दो साल पहले करना चाहिए। छात्रों की समस्या को कॉकरोच लूटकर ले गए। जिन समस्याओं को उठाया गया था, वह अचानक से पैदा नहीं हुई थीं। मगर यह राहुल गांधी के समझ में नहीं आया था।"

उन्होंने कहा, "अगर यह विषय याद आया था तो उन्हें (राहुल गांधी) बताना चाहिए कि इस पर संसद में क्या कोई बड़ा वक्तव्य दिया।"

भाजपा नेता ने आगे कहा, "अब कॉकरोच जनता पार्टी इस समस्या को लूट ले गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा ने जितनी डिमांड थी, उससे भी अधिक कर दिया। इसलिए अब कुछ बचा नहीं है। इनकी सिर्फ जूठन खाने की आदत है।"

बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर आगे कहा, "उन्हें आते-आते बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ बचा नहीं है। फिर भी हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं।"

बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को शाम 5 बजे प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि यह सरकार झुकती है बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। शनिवार को प्रयागराज में यही बात करने आ रहा हूं।

वहीं, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के युवाओं से अपील करते हुए 'एक्स' पोस्ट में कहा, "यह सिस्टम भारत के युवाओं को निराश कर रहा है। अब बदलाव का समय आ गया है। 'छात्रों की गूंज' का हिस्सा बनें।"

--आईएएनएस

डीसीएच/