'कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भाजपा से सौदा किया होगा', क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर राजद का पलटवार

रांची, 19 जून (आईएएनएस)। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा राजद विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने शुक्रवार को पलटवार किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने ही भाजपा के साथ सौदा किया होगा। इस बयान से इंडिया गठबंधन के भीतर खुलकर मतभेद सामने आ गए हैं।

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राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा था कि कांग्रेस और झामुमो के विधायकों ने उम्मीद के मुताबिक मतदान किया, लेकिन राजद और भाकपा-माले ने समर्थन नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों के कुछ विधायकों ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की।

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड सरकार में मंत्री और राजद नेता संजय प्रसाद यादव ने कहा, "हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा कभी भाजपा और आरएसएस से समझौता नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह कांग्रेस नेता के. राजू ने हम पर और भाकपा-माले पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया है, वह कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है। के. राजू खुद जानते हैं कि उनकी पार्टी के विधायक कई गुटों में बंटे हुए हैं। संभव है कि उनमें से कुछ ने भाजपा से सौदा किया हो और उसी के अनुसार वोट दिया हो। अब इसकी जिम्मेदारी राजद पर डाली जा रही है।"

राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा, "हम यहां चुनाव में हिस्सा लेने आए थे और हमारे सदस्यों ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। यहां के कांग्रेस प्रभारी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। मैं उनके बयानों को खारिज करता हूं और उनकी निंदा करता हूं।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजद विधायक सुरेश पासवान ने कहा, "हम हेमंत सोरेन सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। विश्वासघात कांग्रेस विधायकों और के. राजू ने किया है। राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के साथ है।"

झारखंड राजद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने कहा, "जब-जब कांग्रेस मुश्किल में रही है, हमारे नेताओं ने उसका साथ दिया है।"

उन्होंने कहा, "हम अपनी पार्टी के नेतृत्व के प्रति जवाबदेह हैं, कांग्रेस के प्रति नहीं।"

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने पार्टी के आरोपों को दोहराते हुए कहा, "कर्नाटक में हमने सभी पांच राज्यसभा सीटें जीती हैं, इसलिए कांग्रेस को दोष मत दीजिए। क्रॉस वोटिंग राजद और भाकपा-माले ने की है।"

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी