कांग्रेस हाई कमान के फैसले में देरी के चलते कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार स्थगित

नई दिल्ली/बेंगलुरु, 16 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार को गुरुवार को कांग्रेस हाई कमान द्वारा अंतिम निर्णय स्थगित किए जाने के बाद अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। यह निर्णय एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति में लिया गया। क्योंकि उनको अचानक बेंगलुरु रवाना होना पड़ा।

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पार्टी नेताओं और संभावित उम्मीदवारों की उम्मीदों के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में हुई कई उच्च स्तरीय बैठकों में कोई सहमति नहीं बन पाई।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और नई दिल्ली स्थित सोनिया गांधी के आवास पर उनकी उपस्थिति में विचार-विमर्श किया।

बैठक में एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज भी उपस्थित थे।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि चर्चा हुई है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि चर्चा पूरी हुई या अधूरी। नेतृत्व ने सभी नेताओं के विचार सुने हैं। इसके बाद निर्णय लिया जाना है, और जब भी हमें बुलाया जाएगा, हमें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली वापस आना पड़ सकता है।

हरिप्रसाद ने पुष्टि की कि कर्नाटक नेतृत्व ने दिन में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला से अलग-अलग मुलाकात की थी।

उन्होंने आगे कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु लौट गए हैं। अगली बैठक के लिए निर्देश जारी होते ही हम वापस आ जाएंगे।

स्थगन की अवधि के बारे में पूछे जाने पर हरिप्रसाद ने कहा कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि देरी एक महीने या उससे अधिक समय तक चलेगी।

उन्होंने कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष यहां नहीं हैं, और प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि खड़गे दोपहर बाद दिल्ली से रवाना हो गए, हालांकि उनके अचानक जाने के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि अगले चार दिनों में एक और दौर की चर्चा होने की संभावना है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि विचार-विमर्श का पहला दौर एआईसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अलग से बैठक हुई।

मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ-साथ कर्नाटक के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, इसलिए पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना ​​है कि उनकी अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना नहीं है।

--आईएएनएस

एमएस/