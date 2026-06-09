logo
भारत समाचार

केएसआरटीसी से लेकर सबरीमाला तक, कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी: भाजपा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 09, 2026, 05:53 PM
केएसआरटीसी से लेकर सबरीमाला तक, कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी: भाजपा

तिरुवनंतपुरम, 9 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे करना और सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल जाना पार्टी का राजनीतिक डीएनए बन गया है।

सुरेंद्रन ने केरलम में कांग्रेस सरकार पर वोटरों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों वाला ही तरीका अपना रही है, जहां चुनाव के बाद महिलाओं और आम नागरिकों से किए गए वादों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

उन्‍होंने महिलाओं के लिए केएसआरटीसी में मुफ्त यात्रा के वादे को एक मुख्य उदाहरण बताते हुए कहा कि यह केरलम में कांग्रेस के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले पार्टी ने केएसआरटीसी सेवाओं में मुफ्त यात्रा का वादा किया था, लेकिन अब सरकार ने इस योजना को केवल साधारण बसों तक सीमित कर दिया है और इसे केवल ट्रायल के तौर पर लागू करने का प्रस्ताव दिया है।

भाजपा नेता ने कहा, "इससे साफ पता चलता है कि चुनाव से पहले किए गए वादों और सत्ता में आने के बाद किए जा रहे कामों के बीच कितना बड़ा अंतर है।"

सुरेंद्रन ने सबरीमाला में सोने की चोरी के मामले को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष में रहते हुए पार्टी ने इस मुद्दे पर बड़ा अभियान चलाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह चुप हो गई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले केंद्रीय एजेंसियों से जांच का वादा किया था, लेकिन अब वह उस मांग से पीछे हट गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता के तौर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) जांच की आलोचना करने वाले वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना रुख नहीं बनाए रखा।

सुरेंद्रन ने कहा कि इस मामले पर सरकार की चुप्पी इस बात का सबूत है कि लोगों को गुमराह किया गया है।

भाजपा नेता ने सरकार पर आरोप लगाया कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के विरोध-प्रदर्शन के दौरान अयप्पा भक्तों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के वादे के बावजूद सरकार ऐसा करने में नाकाम रही। उन्होंने इसे आस्था रखने वालों के प्रति कांग्रेस के दोहरे रवैये का संकेत बताया।

केरलम के पहाड़ी इलाकों में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव की बढ़ती घटनाओं पर सुरेंद्रन ने कहा कि सरकार किसानों और आम नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है।

उन्होंने बताया कि कई राज्य जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं, जबकि केरलम में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। सुरेंद्रन ने कहा कि वादे करने और उन्हें पूरा न कर पाने के मामले में कांग्रेस और एलडीएफ एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी