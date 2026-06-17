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कोच्चि में ईडी के दफ्तर पहुंचीं पूर्व सीएम विजयन की बेटी वीणा, 'काले मास्क' ने खींचा सबका ध्यान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 17, 2026, 09:14 AM
कोच्चि में ईडी के दफ्तर पहुंचीं पूर्व सीएम विजयन की बेटी वीणा, 'काले मास्क' ने खींचा सबका ध्यान

कोच्चि, 17 जून (आईएएनएस)। कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ़्तर के बाहर बुधवार को जो नजारा दिखा, उसका केरल के हालिया इतिहास में एक अहम राजनीतिक महत्व है।

पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के दस साल के कार्यकाल के दौरान, सड़कों पर काला रंग अक्सर टकराव का प्रतीक बन गया था। सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान काले झंडे लहराने, काली शर्ट पहनने या काले मास्क लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को कई बार पुलिस की कार्रवाई और वहां से हटाए जाने का सामना करना पड़ा। लेकिन बुधवार को यही रंग एक बिल्कुल अलग माहौल में दिखाई दिया।

पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन, विवादास्पद सीएमआरएल-एक्सलॉजिक मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचीं। जब वह अपनी गाड़ी से उतरीं और परिसर के अंदर गईं, तो उन्होंने काला मास्क पहना हुआ था।

काला मास्क, जो कभी सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ा था और जिसे अक्सर असहमति का प्रतीक माना जाता था, अब मुख्यमंत्री की बेटी के केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के दौरान उनके पहनावे का हिस्सा बना दिखा।

वीणा कड़ी सुरक्षा और मीडिया की भारी मौजूदगी के बीच बुधवार सुबह 10:27 बजे कोच्चि स्थित ईडी दफ्तर पहुंचीं। वहाँ का माहौल किसी किले जैसा था। पुलिस बल तैनात था और कैमरा क्रू सुबह से ही उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे।

ईडी ने वीणा को 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। यह बेंगलुरु की आईटी कंपनी है, जिसे उन्होंने ही शुरू किया था। एजेंसी 'एक्सलॉजिक' और 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (सीएमआरएल) के बीच हुए कथित लेनदेन की जांच कर रही है।

यह मामला लगभग 30 महीने पहले सामने आया था और केरल में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ईडी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में विजयन के घर पर तलाशी ली थी, जहां वीणा रह रही हैं। वीणा को सबसे पहले पिछले हफ्ते पेश होने के लिए कहा गया था।

उन्होंने ईडी को अपनी अस्वस्थता की सूचना दी थी और अपने वकील के माध्यम से दस्तावेज जमा करने की पेशकश की थी। उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देते हुए एक नया नोटिस जारी किया गया। बुधवार को जब वीना ने ईडी कार्यालय में प्रवेश किया, तो काला नकाब केरल में राजनीतिक विडंबना का प्रतीक बन गया।

--आईएएनएस

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