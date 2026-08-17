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भारत समाचार

झारखंड प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात, छात्र आंदोलन समेत राज्य के मौजूदा हालात से कराया अवगत

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(Updated )
झारखंड

रांची, 17 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में जारी छात्र आंदोलन और राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने रविवार को लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने राज्य में उपजे हालात और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर राज्यपाल से चर्चा की।

भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को विशेष रूप से जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के छात्र पिछले 24 दिनों से रांची में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कई छात्र लंबे समय से आमरण अनशन पर हैं और स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद अस्पताल में उपचाररत हैं।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत की पहल तो की जा रही है, लेकिन छात्रों की प्रमुख मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, ताकि आंदोलनरत छात्रों की जायज मांगों पर सरकार तत्काल विचार करे और गतिरोध का समाधान निकले।

भाजपा नेताओं ने कहा कि आंदोलन लंबा खिंचने से कई छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक हो गई है। ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए छात्रों के साथ सार्थक संवाद करना चाहिए और उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेना चाहिए। मुलाकात के दौरान राज्य के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

भाजपा नेताओं ने राज्य की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया। भाजपा नेताओं के अनुसार, राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य में उपजे तमाम हालात पर उनकी पैनी नजर है और वह पूरे घटनाक्रम से अवगत हैं।

बता दें कि जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी