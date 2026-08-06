झारखंडः दलमा में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम, इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद हथियारों का जखीरा बरामद

सरायकेला, 6 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड के दलमा जंगल क्षेत्र में माओवादियों की नई गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बाद माओवादी संगठन दलमा इलाके में फिर से अपना नेटवर्क खड़ा करने और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था।
संयुक्त अभियान चलाकर इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस दौरान तीन इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है और उनकी निशानदेही पर दलमा पहाड़ से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। बरामद सामान में पुलिस बल से लूटी गई इंसास, एकेएम-47 की बड़ी संख्या में जिंदा गोलियां, 9 एमएम पिस्तौल, मैगजीन, वॉकी-टॉकी, कोडेक्स वायर, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री शामिल है।
एसपी ने बताया कि चार अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि कांड्रा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य छिपे हुए हैं। इसके बाद जिला पुलिस, 203 कोबरा, सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन और एसएसबी की 26वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान सब-जोनल कमेटी सदस्य रवि सिंह सरदार उर्फ सागर सिंह को लोडेड एकेएम-47 रायफल, कारतूस और वॉकी-टॉकी के साथ गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि रवि सिंह की निशानदेही पर संगठन के रीजनल कमेटी सदस्य एवं 15 लाख रुपए के इनामी मदन महतो और सब-जोनल कमांडर मीना पहाड़िया उर्फ नेपू पहाड़िया को भी गिरफ्तार किया गया। मीना पहाड़िया, रवि सिंह की पत्नी है और उस पर दो लाख रुपए का इनाम घोषित था।
एसपी के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पहले दलमा क्षेत्र में सक्रिय थे। सारंडा में लगातार दबाव बढ़ने के बाद संगठन ने फिर से दलमा को सक्रिय करने की रणनीति बनाई थी। पुलिस का दावा है कि तीनों ने कुकड़ू में पुलिसकर्मियों की हत्या कर हथियार लूटने समेत दलमा क्षेत्र की कई नक्सली घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। हालांकि, इन दावों का स्वतंत्र सत्यापन अभी होना बाकी है।
एसपी ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दलमा क्षेत्र में माओवादियों की नई रणनीति और नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, यूएपीए, सीएलए एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।