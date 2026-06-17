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झारखंडः शराब के नशे में दोस्त ने युवक की गोली मारकर की हत्या

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 17, 2026, 04:14 AM
झारखंडः शराब के नशे में दोस्त ने युवक की गोली मारकर की हत्या

जमशेदपुर, 17 जून (आईएएनएस)। जिले के उलीडीह थाना क्षेत्र के खड़िया बस्ती में मंगलवार देर रात हुई फायरिंग में राजनगर निवासी देवदास गौड़ को गोली लग गई थी, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।

इसके साथ ही मामला अब हत्या में तब्दील हो गया है और पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक दोस्त थे और वारदात से पहले शराब पी थी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गोली देवदास के गले को छूते हुए निकली थी और उसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उपचार के दौरान उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले उसके साथी देवाशीष पोद्दार, नीरज प्रधान और आरआईटी थाना में एएसआई पंकज कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान तीनों के बयान अलग-अलग पाए गए, जिससे पुलिस को पूरे घटनाक्रम पर संदेह हुआ।

जांच में सामने आया कि आपसी विवाद के दौरान देवाशीष पोद्दार ने ही देवदास गौड़ पर गोली चलाई थी। पुलिस के मुताबिक घटना के समय सभी लोग शराब के नशे में थे और किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद गोली चला दी गई। घटनास्थल से पुलिस ने चार ग्लास, खून के निशान समेत कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं। आरोपी देवाशीष पोद्दार की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। जांच के दौरान कपाली क्षेत्र से कुछ जमीन से संबंधित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि जमीन के कागजात का इस पूरे मामले से कोई संबंध है या नहीं।

एमजीएम थाना प्रभारी सचिन दास ने बताया कि शुरुआत से ही सभी लोग लगातार अपने बयान बदल रहे थे और सभी नशे की हालत में थे। जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अब विवाद की असली वजह और घटना के पीछे के हर पहलू की गहन जांच कर रही है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस