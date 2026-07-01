झारखंडः पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां को मिले नए पुलिस कप्तान, नाइट क्लब हत्याकांड के बाद सरकार की कार्रवाई

रांची, 1 जुलाई (आईएएनएस)। जमशेदपुर के बहुचर्चित डबल डाउन (डीडी) पब एंड बार हत्याकांड के बाद झारखंड सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों में नए पुलिस कप्तानों की नियुक्ति कर दी है।

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गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी एहतेशाम वकारिब को पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) का एसएसपी तथा 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज स्वर्गियारी को सरायकेला-खरसावां का एसपी नियुक्त किया गया है। एहतेशाम वकारिब इससे पहले सीआईडी में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे, जबकि मनोज स्वर्गियारी झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप-3) के कमांडेंट के रूप में तैनात थे।

दोनों अधिकारियों की नई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इससे एक दिन पहले देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन एसएसपी पीयूष पांडेय और सरायकेला-खरसावां की एसपी निधि द्विवेदी को विधि-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफलता का हवाला देते हुए पद से हटा दिया था। इन दोनों अफसरों को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई की सूचना सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर देते हुए कहा था कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोल्हान प्रमंडल में वरिष्ठ अधिकारियों को कैंप कर प्रतिदिन कानून-व्यवस्था की समीक्षा करने तथा जमशेदपुर के डीआईजी को शहर में रहकर निगरानी करने का निर्देश भी दिया था। यह प्रशासनिक कार्रवाई 27 जून की देर रात जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन पब एंड बार के बाहर करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह पर हुए जानलेवा हमले के बाद की गई है।

पुलिस के अनुसार, कथित छेड़खानी के विरोध में शुरू हुए विवाद के बाद हिमांशु सिंह और उनके साथी पर हमला किया गया था। आरोप है कि पुलिस की पीसीआर वैन के पास से उन्हें बाहर खींचकर धारदार हथियारों से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल हिमांशु सिंह की 29 जून को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। डबल डाउन पब एंड बार को सील कर दिया गया है और मामले में बार संचालक सहित कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच जारी है।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी