झारखंड प्रोटेस्ट पर कांग्रेस नेताओं ने कहा- संवाद से निकलेगा हल, राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को छात्रों का समर्थन किया।

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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "राहुल गांधी ने जो आश्वासन दिया है, वह पूरा होगा। राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं। छात्रों की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी।"

झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रामेश्वर उरांव ने राहुल गांधी के रुख की तारीफ की। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने बिल्कुल सही काम किया है। जहां भी भ्रष्टाचार होता है, राहुल गांधी उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं। हम राहुल गांधी के साथ हैं।"

राहुल गांधी के समर्थन पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, "हर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है और जब संवाद होता है तो मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। बातचीत संभवतः उन छात्रों से होगी जो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बात करके उनकी समस्याओं को समझा जा सकता है और राहुल गांधी ने ठीक यही किया है।"

छात्र आंदोलन पर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा, "कांग्रेस पार्टी झारखंड के छात्रों के साथ खड़ी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा नेता इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर वे सीबीआई जांच पर जोर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि भाजपा से जुड़े लोग इसमें शामिल लोगों को बचाना चाहते हैं। 2002 और 2004 की सीबीआई जांच अब तक क्लोजर रिपोर्ट तक नहीं पहुंची हैं। अगर हम अब इस मामले को सीबीआई को सौंपते हैं तो उन पुराने मामलों को भी पहले निपटाना होगा। वे पहले से ही लगभग 15 सालों से लंबित हैं और यह मामला भी इसी तरह की देरी का शिकार हो सकता है।"

बता दें कि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि कांग्रेस युवाओं के साथ है। राहुल गांधी ने वीडियो के माध्यम से अपने बयान में साफ कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। देश की हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रयास करना चाहिए।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस