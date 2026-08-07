झारखंड में छात्र जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती विवाद के विरोध में विधानसभा तक करेंगे मार्च

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में छात्र संगठन झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन को तेज करते हुए शुक्रवार को राज्य विधानसभा की ओर मार्च करेंगे।

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सुबह 11 बजे शुरू होने वाले "विधानसभा मार्च" का आह्वान विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने किया है, जिन्होंने राज्य भर के उम्मीदवारों से एकजुट होकर प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की है।

प्रदर्शनकारी जेपीएससी और जेएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने युवाओं से झारखंड में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया है।

विधानसभा मार्च ऐसे समय हो रहा है जब छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन शुक्रवार को 14वें दिन भी जारी है। इस आंदोलन को राज्यभर के कई छात्र संगठनों का व्यापक समर्थन मिल रहा है।

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कई छात्र समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने आंदोलनकारी उम्मीदवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और राज्य की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की अपनी मांग को दोहराया।

प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले चल रहे मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिक मांग किसी व्यक्ति का इस्तीफा नहीं है, बल्कि कथित तौर पर दागी भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना और न्यायिक जांच का गठन करना है।

इस बीच, छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी, जबकि अन्य प्रदर्शनकारी लगातार बारिश के बावजूद पूरी रात प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे। आंदोलनकारी छात्रों ने जोर देकर कहा कि खराब मौसम उनके संकल्प को कमजोर नहीं करेगा और ठोस कार्रवाई होने तक अपना विरोध जारी रखने का संकल्प लिया।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि यह आंदोलन पूरी तरह से गैर-राजनीतिक है, और बताया है कि यह स्वैच्छिक समर्थन के माध्यम से जारी है, जिसमें स्थानीय मंदिरों और सामाजिक संगठनों द्वारा भोजन और जलपान प्रदान किया जाता है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस