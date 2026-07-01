logo
भारत समाचार

झारखंड में चार नए सूचना आयुक्तों ने ली शपथ, राज्यपाल बोले-पारदर्शी शासन में आयोग की अहम भूमिका

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 01, 2026, 09:41 AM
झारखंड में चार नए सूचना आयुक्तों ने ली शपथ, राज्यपाल बोले-पारदर्शी शासन में आयोग की अहम भूमिका

रांची, 1 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड में राज्य सूचना आयोग को चार नए सूचना आयुक्त मिल गए। बुधवार को रांची स्थित लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नवनियुक्त सूचना आयुक्त अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल्य नीरज खलखो को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल ने सभी नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सूचना आयोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी आयुक्त सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। आयोग की सक्रिय और पारदर्शी कार्यप्रणाली से आम नागरिकों का शासन-प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने नव-नियुक्त आयुक्तों से संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्य करने की अपेक्षा जताई।

समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक बैद्यनाथ राम सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

झारखंड में राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों के सभी पद पिछले पांच वर्षों से खाली थे और इस वजह से राज्य सूचना आयोग में हजारों वाद लंबित हैं। अब नए आयुक्तों की नियुक्ति के साथ आयोग की कार्यप्रणाली को मजबूती मिलने और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एसके