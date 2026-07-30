झारखंडः खूंटी महिला थाने की प्रभारी 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

रांची/खूंटी, 30 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की रांची इकाई ने गुरुवार को खूंटी जिले की महिला थाना प्रभारी सुलेखा कुमारी सपना को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

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एसीबी अधिकारियों के अनुसार, महिला थाना में दर्ज एक मामले में एक आरोपी का नाम हटाने और जांच में राहत देने के एवज में थाना प्रभारी ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने राशि देने के बजाय इसकी शिकायत एसीबी रांची से की। शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो ने पूरे मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।

इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना तैयार की। पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत शिकायतकर्ता गुरुवार को थाना प्रभारी के पास पहुंचा और उन्हें रिश्वत की राशि सौंपी। इसी दौरान आसपास सादे लिबास में तैनात एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उन्हें पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रांची स्थित एसीबी मुख्यालय ले गई। ब्यूरो के अधिकारी मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और दस्तावेजों की भी जांच कर रहे हैं।

खूंटी महिला थाना पहले भी रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रह चुका है। वर्ष 2021 में इसी थाने की तत्कालीन प्रभारी मीरा कुमारी को भी एसीबी ने कथित रूप से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार थाना प्रभारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले में आवश्यक पूछताछ के बाद उन्हें सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी